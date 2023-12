Vi presentiamo una selezione di frasi da utilizzare nel giorno del Battesimo come ringraziamento per il regalo ricevuto.

Il giorno del Battesimo è importante, sia per il bambino che per la sua famiglia. Anche se il festeggiato è uno, o più se si tratta di gemelli, è bene esprimere un particolare ringraziamento anche a quanti hanno partecipato alla celebrazione. Vediamo quali sono le frasi più belle per dire “grazie” a coloro che vi hanno omaggiato con un regalo.

Battesimo: frasi di ringraziamento per il regalo ricevuto

Il Battesimo è il primo sacramento che il bambino riceve, nonché la prima festa che lo vede come protagonista assoluto. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, non ne avrà alcun ricordo quando sarà grande, ma mamma e papà porteranno per sempre la giornata nel cuore. Allo stesso modo, anche familiari e amici potrebbero ricordare per sempre quel momento, specialmente se donate loro un biglietto di ringraziamento per aver partecipato, o per il regalo che vi hanno fatto. Di seguito, una selezione di frasi che potete usare e personalizzare:

Con il cuore colmo di gioia e gratitudine, ringrazio te per la tua gentilezza senza fine. Le tue parole hanno fatto sorridere il mio cuore e hanno reso questo momento un vero splendore.

Che meraviglia ricevere i tuoi auguri. Hai reso il Battesimo un evento ancora più di valore. Ti ringrazio di tutto, di cuore e d’anima, per aver reso questa giornata così divina.

Grazie di cuore per i tuoi auguri sinceri. Hai reso il Battesimo un momento davvero speciale.

E così, con tutto il mio amore e gratitudine ringrazio te per le tue parole gentili. Il Battesimo del mio bambino è stato reso più bello. Grazie a te caro amico.

Grazie di cuore per gli auguri meravigliosi che avete inviato per il Battesimo del nostro piccolo. Siamo davvero grati per la vostra presenza e affetto.

Non riusciamo a esprimere abbastanza la nostra gratitudine per il regalo di Battesimo che ci avete dedicato. Siete stati parte di un giorno speciale per noi e vi siamo davvero grati.

Le vostre dolci parole e gli auguri per il Battesimo del nostro bambino hanno reso questa giornata ancora più speciale. Grazie di cuore per il vostro affetto e sostegno.

Grazie infinite per il dono di Battesimo che ci avete fatto. Il vostro affetto e sostegno sono stati un grande conforto per noi in questa meravigliosa occasione.

Le vostre gentili parole e gli auguri per il Battesimo del nostro tesoro sono stati un dono prezioso. Grazie di cuore per averci accompagnato in questa gioiosa celebrazione.

Vogliamo ringraziarvi da tutto il cuore per il regalo di Battesimo per la nostra bambina. Siamo stati davvero toccati dalle vostre parole amorevoli e ci sentiamo fortunati ad avere persone speciali come voi nella nostra vita.

Siamo profondamente grati per gli auguri di Battesimo e per il vostro affetto sincero. Le vostre parole ci hanno commosso e ci hanno fatto sentire amati. Grazie di cuore.

Siamo stati sopraffatti dall’affetto e dall’amore che avete dimostrato attraverso i vostri auguri per il Battesimo. Grazie mille per averci fatto sentire così speciali in questo momento importante della nostra vita.

Grazie mille per gli auguri di Battesimo che ci avete inviato. Siamo davvero fortunati ad avere amici e parenti così meravigliosi come voi che condividono la nostra gioia e il nostro amore.

Il vostro affetto e il vostro regalo per il Battesimo del nostro bambino sono stati un tesoro prezioso. Grazie di cuore per aver reso questo momento ancora più speciale con la vostra presenza e sostegno.

Il Battesimo: un giorno che resta nel cuore per tutta la vita

Le frasi di ringraziamento per il regalo del Battesimo non sono finite qui. Potete anche utilizzare pensieri scritti da autori e aggiungere un semplice “grazie”, oppure vecchi e saggi proverbi.