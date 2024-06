Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Renato Zero: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

A qualche mese dal suo settantaquattresimo compleanno, Renato Zero è pronto per regalare ai fan un tour 2024 che toccherà alcune delle città italiane più importanti. Il cantautore romano porterà in scena alcune delle sue canzoni più famose e altri brani dell’ultimo disco. Vediamo tutte le date della tournée e la scaletta.

Renato Zero, le date del tour 2024

Dopo aver pubblicato l’ultimo album intitolato Autoritratto, Renato Zero girerà l’Italia da Nord a Sud con il suo tour 2024. L’artista farà cantare gli adorati sorcini – questo il nome dei suoi fan – con una scaletta che vede i suoi più grandi successi e alcuni nuovi brani. La data zero è fissata per venerdì 14 giugno presso l’Arena della Vittoria di Bari, mentre la tappa conclusiva è programmata per domenica 10 novembre al Palazzo dello Sport di Roma.

Di seguito, tutte le date del tour 2024 di Renato Zero:

14 e 16 giugno – Bari, Arena della Vittoria

21 e 22 giugno – Napoli, Piazza del Plebiscito

19 e 20 luglio – Santa Margherita di Pula (CA), Forte Arena

29 e 30 settembre – Assago (MI), Forum

5 e 6 ottobre – Torino, Inalpi Arena

9 ottobre – Livorno, Modigliani Forum

12 e 13 ottobre – Bologna, Unipol Arena

16 e 17 ottobre – Mantova, Pala Unical

26 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena

29 e 30 ottobre 2024 – Perugia, Pala Barton

2 novembre – Eboli, Palasele

6 e 7 novembre – Messina, Palarescifina

10 novembre – Roma, Palazzo Dello Sport

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Renato Zero porterà in scena nei concerti del tour 2024 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: