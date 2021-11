Stando alle voci che circolano sul web, Mediaset potrebbe non rinnovare il contratto a Barbara D’Urso a causa del basso share ottenuto da Pomeriggio 5.

Secondo le indiscrezioni di Dagospia, sembra che Barbara D’Urso potrebbe non rinnovare il contratto con Mediaset. Dopo la riduzione del suo Pomeriggio 5 e la cancellazione di Live-Non è la D’urso la conduttrice potrebbe non avere più le carte in regola per continuare la sua avventura con l’emittente.

Su Dagospia si legge: “Mediaset ha deciso di archiviare il suo modo di fare tv e l’operazione voluta da Piersilvio Berlusconi sta funzionando: l’exploit di Amici e Verissimo ha riportato la leadership domenicale dopo tantissimi anni a Mediaset, ridimensionato il competitor e in prima serata Scherzi a parte ha ottenuto in media il 16% di share, molto più del prime time condotto da Carmelita.” Stando a queste fonti, il rinnovo del contratto per Barbara D’Urso non sarebbe scontato il prossimo anno in quanto il suo programma non supera da mesi il 14% di share. Il talk con la conduttrice che ha assunto un tono più composto e serio della scorsa edizione, non è comunque riuscito a sfondare. Cosa succederà a Carmela e al suo show?