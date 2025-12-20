Ballando con le Stelle, l’IA ha fatto la sua previsione: chi vincerà

L’intelligenza artificiale ha elaborato una previsione sul vincitore della finale di Ballando con le Stelle 2025: ecco chi è.

Mentre Filippo Magnini perde le staffe nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, la finale è vicinissima e cresce l’attesa per conoscere il nome del vincitore. Oggi, sabato 20 dicembre, i sei finalisti saliranno sul palco per contendersi il trofeo della ventesima edizione.

In finale sono già sicuri cinque nomi: Barbara d’Urso, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini e Andrea Delogu. Il sesto finalista verrà scelto all’inizio della puntata tramite uno spareggio tra Paolo Belli, Rosa Chemical e Martina Colombari. In questo clima di attesa, anche l’intelligenza artificiale ha detto la sua.

Ballando con le Stelle 2025: chi vince secondo l’IA

A formulare una previsione è stata Gemini 3, l’intelligenza artificiale generativa sviluppata da Google, che ha risposto a una domanda diretta di Fanpage.it: “Mi potresti fare una previsione su chi sarà il vincitore della ventesima edizione di Ballando con le Stelle?“.

La sua analisi ha combinato “i dati delle ultime puntate, il sentiment dei social e le quote dei bookmaker“. Da questa valutazione incrociata è emerso un nome: “Il mio verdetto per il vincitore più probabile della ventesima edizione è: Francesca Fialdini (in coppia con Giovanni Pernice)“.

Secondo l’IA, sono tre i fattori che renderebbero la Fialdini la candidata più forte: le quote favorevoli dei bookmaker, la presenza al suo fianco di Giovanni Pernice – già vincitore nell’edizione del 2024 – e la narrazione che ha accompagnato il suo percorso, in particolare “il recupero dopo il suo infortunio“.

Una sfida serrata con un’altra concorrente: ecco il podio

Le previsioni dei bookmaker riflettono l’alta competitività di questa finale, aggiunge Fanpage, con un probabile testa a testa tra Francesca Fialdini e Andrea Delogu. La vittoria della Fialdini è quotata tra 1.85 e 1.90, mentre quella della Delogu oscilla tra 2.00 e 2.50.

Più distaccata Barbara d’Urso, che ha comunque attirato l’attenzione mediatica, anche per gli scontri avuti con Selvaggia Lucarelli, e che secondo le agenzie di scommesse si attesta a quota 5,00. Appare invece meno probabile, secondo le quote attuali, una vittoria maschile: Fabio Fognini è il primo uomo in classifica, ma con una quota di 12,00. Ancora più sfavorito Filippo Magnini.