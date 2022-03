Una passerella anomala quella di Balenciaga alla Paris Fashion Week 2022, dove l’Ucraina è l’assoluta protagonista.

La Milano Fashion Week 2022 è stata colta impreparata: la notizia dell’attacco all’Ucraina da parte della Russia era giunta nel bel mezzo della kermesse, ma nonostante ciò gli stilisti sono stati vicinissimi all’accaduto per quanto gli fosse possibile. La Paris Fashion Week invece ha avuto il tempo di rendersi ben conto di cosa stesse succedendo nel mondo, così come Balmain, anche Balenciaga ha pensato di dedicare la collezione dell’autunno/inverno 2022-2023 all’Ucraina, portando in passerella il peso di questi giorni che profilano un lungo inverno piuttosto che l’avvicinarsi della primavera.

Balenciaga, la sfilata alla Paris Fashion Week va in scena tra nebbia e neve

L’impatto è fortissimo, un pugno nello stomaco: i modelli di Balenciaga sfilano tra neve e nebbia, nel tentativo di non cadere, in una metafora che coinvolge la moda, in equilibrio forzato dinanzi ad una situazione drammatica mondiale, e soprattutto l’Ucraina che resiste ma non cade. Poi ci sono le t-shirt gialle e blu sui posti a sedere e da far indossare agli ospiti e il direttore creativo Demna Gvasalia che recita un poesia del 1917 in ucraino.

Balenciaga vuole essere vicino al popolo ucraino e lo fa attraverso i codici dell’arte e della moda, ricordando quanto sia profondo da sempre il legame tra la moda e le nostre vite. Così ad aprire la sfilata sono proprio una tuta gialla che protegge dal freddo e un abito blu che danza nel vento, occhiali in primo piano per resistere alla bufera.

L’autunno/inverno di Demna Gvasalia: comfy, pratico e over

La collezione nel complesso si compone per lo più di capi over, felpe, gonne ampie e tute. I colori sono tendenzialmente scuri, è il nero a dominare su tutti, ma non mancano nuance più vivaci come il rosso, il giallo e qualche fantasia fiorata qua e là. Fa capolinea anche il total denim, confermando che la collezione di Gvasalia nasce per essere pratica, talvolta irriverente come la tuta ricoperta di nastri scotch griffati Balenciaga, ed il comfy a prevalere sull’eleganza.

Tra Ie tendenze sicuramente l’abito sulla jumpsuit – quella a manica lunga che copre anche la mani ormai è capo icona del brand – in black and white con stivaletti a punta con tacco a spillo, potrebbe diventare un’alternativa comfy ma anche glamour grazie ai raffinati dettagli in pizzo. Tra gli accessori spiccano gli occhiali da sole dalle lenti maxi, che coprono in maniera importante lo sguardo, e le borse a forma di sacco da portare a mano.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG