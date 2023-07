Ecco le location di Baciato dalla fortuna, film con protagonista Vincenzo Salemme nei panni di un vigile dalla vita molto complicata.

Baciato dalla fortuna è una commedia diretta da Paolo Costella che ha per protagonista principale Vincenzo Salemme nei panni di Gaetano, un vigile urbano napoletano ma trasferitosi a Parma, la cui vita è molto travagliato. Un giorno però fa 6 al Superenalotto, peccato che perda la schedina vincente. E’ questa, in sintesi, la trama della divertente commedia. Vediamo ora quali sono le location di Baciato dalla fortuna.

Baciato dalla fortuna: le location del film

Baciato dalla fortuna è ambientato principalmente a Parma ed è proprio nella città emiliano che è stato in gran parte girato. Una delle prime location che si possono riconoscere del film è piazza Garibaldi a Parma, è qui che è stata girata la scena dove Gaetano e Nicola discutono.

Parma

Il chiosco dove il protagonista gioca al Superenalotto si trova all’intento del Parco Ducale mentre la pizzeria dove lavora Betty è la Pizzeria La Duchessa in piazza Garibaldi.

Il via Giuseppe Mazzini c’è il terrazzo dal quale il protagonista vuole suicidarsi. L’ospedale nel quale Gaetano viene ricoverato è l’Ospedale Maggiore di Parma mentre il Lugo dove si celebra il matrimonio nel finale è il chiostro dei Monaci nel Convento dei Minori di San Francesco, sempre a Parma.

Baciati dalla fortuna: il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista principale di Baciato dalla fortuna è Gaetano, personaggio che è interpretato da Vincenzo Salemme. Nel cast del film sono però presenti anche molti altri attori e attrici importanti del cinema italiano: da Alessandro Gassmann a Paola Minaccioni, passando per Maurizio Casagrande e Asia Argento.

Completano il cast principale di Baciati dalla fortuna, Isabelle Adriani, Valeria Graci, Dario Bandiera, Giuseppe Giacobazzi, Sabrina Bertaccini, Nicole Grimaudo, Marco Bazzoni, Elena Santarelli e Pippo Santonastaso.

