Baby Shark, com’è diventato il bambino del video? Geon Roung è una star

Com’è diventato il bambino del video di Baby Shark? A distanza di nove anni dall’uscita della canzone, Geon Roung è molto cambiato.

E’ impossibile non conoscere la canzone Baby Shark, che solo ad aprile del 2019 ha ottenuto 2,6 miliardi di visualizzazioni nel mondo. A distanza di nove anni dall’uscita del brano, vi siete mai chiesti com’è diventato il bambino protagonista del video? Si chiama Geon Roung e in patria è diventato una star.

Baby Shark: com’è diventato il bambino del video?

Uscita nel 2016, Baby Shark è uno dei brani per bambini diventato famoso anche tra i grandi. La canzone ha registrato numeri strepitosi, forse senza precedenti, diventando a tutti gli effetti una hit di fama mondiale. Non soltanto la melodia, ma anche il balletto, che nel video ufficiale era realizzato da due bambini, un maschietto e una femminuccia. Oggi, a distanza di anni, il bambino è diventato una vera e propria star.

Nato l’1 settembre del 2008, si chiama Geon Roung. In Corea del Sud è un personaggio molto amato e non rinnega il suo debutto come “Babyshark Boy”. Su Instagram, dove vanta quasi 140mila follower, si diverte come tutti i suoi coetanei, condividendo challenge e filmati divertenti. Spesso, l’ex bambino prodigio si fa accompagnare dalla fidanzata, con la quale appare in sintonia.

Da un punto di vista professionale, continua a lavorare nel mondo della musica. Attualmente, Geon fa parte della band Play with me clup.

I numeri di Baby Shark: un successo spaziale

Il bambino di Baby Shark, anche se sono passati tanti anni dall’uscita della canzone, continua a essere legato al brano che l’ha reso famoso. D’altronde, ancora oggi il video è ascoltato in tutto il globo. Vale la pena, quindi, ripercorrere la sua scalata verso il successo. Nel mese di aprile 2019, il singolo ha raggiunto 2,6 miliardi di visualizzazioni nel mondo, diventando il 14esimo video più visualizzato di YouTube.

Ma i successi non sono finiti qui. Ha conquistato il 32esimo posto della Billboard Top 100, a novembre 2020 ha toccato quota 7,2 miliardi di visualizzazioni, superando il record detenuto dal video di Despacito di Luis Fonsi. Infine, a gennaio 2022 è diventato il primo video nella storia di YouTube a superare i 10 miliardi di visualizzazioni. Nel 2024, il filmato ha superato i 15 miliardi di visualizzazioni. Insomma, numeri da urlo, probabilmente irripetibili.

Ecco il video di Baby Shark: