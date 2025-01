Cosa significa Delulu? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su una parola diventata virale grazie ai social.

In un mondo sempre più globalizzato, in cui si può restare connessi anche con persone che abitano a miglia di chilometri di distanza, è normale che il vocabolario delle nuove generazioni si arricchisca di parole del tutto nuove e dal significato non sempre chiaro. È il caso di “delulu“, un termine di derivazione anglofona diventato virale su Tik Tok che ha rapidamente iniziato ad essere utilizzato da diversi influencer italiani come Chiara Ferragni. Scopriamo insieme qual è il suo significato!

Origine : dall’inglese

: dall’inglese Quando viene usato : per descrivere una persona che illude se stessa credendo in fantasie irrealizzabili

: per descrivere una persona che illude se stessa credendo in fantasie irrealizzabili Lingua : inglese

: inglese Diffusione: globale

Il significato di delulu

Delulu è un termine che nasce dallo slang americano e che è approdato sui social ormai da diversi mesi. La sua origine deriva dalla contrazione della parola “delusional“, che in italiano può essere tradotta come “Illuso/a”, ed è utilizzato in modo ironico per descrivere una persona che si culla in fantasie non realizzabili, appunto illudendo se stessa.

Su TikTok, in particolare, delulu trova applicazione nel mondo delle relazioni affettive. Ad esempio, quando un utente sviluppa un’infatuazione per un influencer o un altro creator, spesso si descrive o viene descritto come delulu, proprio per sottolineare la natura irrealizzabile e a volte ingenua di tale amore.

Influencer che hanno utilizzato delulu

Il termine delulu è ormai diventato così virale su Tik Tok da essere approdato anche sotto un video di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, che di certo non sta affrontando un periodo semplice, ha condiviso una clip autoironica in cui si sente una voce in sottofondo dire a lei stessa: “Stai attraversando questo periodo brutto, ma sappi che è solo un periodo e che tutti i periodi devono finire, abbi un po’ di fiducia, abbi un po’ di fede, can you be faithful?!“.

Un utente ha commentato scrivendo: “D’altronde, delulu is the solulu.” (illudersi è la soluzione). Chiara Ferragni, stando al gioco, le ha risposto: “Mio nuovo motto preferito“.

Ma Chiara Ferragni non è la sola ad aver utilizzato delulu. Per comprendere meglio il fenomeno, basta esaminare il video di Bianca Bernarno, in cui la parola viene utilizzata in una forma di autoaffermazione. Questo esemplifica come delulu non sia soltanto utilizzato per descrivere gli altri, ma possa anche essere un modo per riflettere su se stessi e sulle proprie esperienze in maniera critica e consapevole.