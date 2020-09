Incantati dal red carpet di Venezia 77 anche quest’anno, scopriamo l’abito glamour perfetto per l’Autunno. Un tubino, come ci suggerisce l’attrice Stacy Martin.

Occhi da cerbiatta ma con uno sguardo determinato che ricorda quello di Eva Green, Stacy Martin è una delle giovani attrici da tenere sotto osservazione nei prossimi anni. Non solo al cinema ma anche in fatto di moda, perché a Venezia 77 già ha saputo attirare l’attenzione con il suo abito.

Il suggerimento sui dress da includere nel nostro armadio autunnale, parte proprio da lei. L’attrice francese infatti ha dimostrato che si può essere glamour e impeccabili anche con un abito tubino, senza dover per forza puntare sui long dress.

I vestiti di Venezia 77: l’abito tubino di Stacy Martin

L’abito, senz’altro tra i più belli che abbiamo visto sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno, è firmato Louis Vuitton: un particolare che non stupisce troppo dato che la Martin è tra i volti della collezione Autunno Inverno 2020 del marchio francese, che include proprio questo tubino longuette.

Elegante, sexy ma compostissimo nel suo scollo a cuore, impreziosito da ricami raffinati, valorizza il punto vita conferendo un look femminile dallo stile anni ’90. Perfette anche le décolléte borchiate in nero che richiamano la cintura, per un look black and white assolutamente chic.

I vestiti a tubino eleganti alla portata di tutte per l’Autunno 2020

Avete voglia anche voi di cedere al fascino dell’abito tubino per le vostre serate chic d’Autunno? Ecco qualche suggerimento low cost alla portata di tutte per assicurarvi di averne almeno uno in armadio.

– L’effetto pelle rientra senz’altro tra i trend di questa stagione, come mostra la collezione di Zara, che realizza un abito a tubino in taupe con scollo v decorato con cintura animalier. Un abito rude e wilde, ma dal portamento elegante.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/vestito-effetto-pelle-con-cintura-p04387280.html

– Le più romantiche ameranno la forma fluida e il dettaglio plissettato dell’abito di Mango: qui il punto vita è valorizzato dall’elastico, che possiamo sempre impreziosire con una cintura morbida.

Fonte foto: https://shop.mango.com/it/donna/abiti-corti/vestito_77084394.html

– Nero, minimal e decisamente dal taglio classico e dritto il tubino di H&M, che lo immagina come un dress basic da preservare in armadio e pronto a soccorrerci in occasioni formali. La giusta dose di eleganza ready to wear.

Fonte foto: https://www2.hm.com/it_it/productpage.0908917001.html

– Modello nero ma più fresco e dal taglio fluido che si sposa alla silhouette, con spacchetto laterale, è il tubino secondo Bershka che gioca sulla versatilità. Diventa sporty chic con un paio di sneakers, più glamour con un tacco alto gioiello.