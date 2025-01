L’auto di Bruno Barbieri: da sempre sceglie lo stesso modello

Da quando ha preso la patente a oggi, Bruno Barbieri ha sempre avuto lo stesso modello di auto: ecco qual è e quanto costa.

Bruno Barbieri non è soltanto uno chef famoso e un personaggio televisivo apprezzato, ma anche un grande appassionato di macchine. Nonostante ciò, non ha mai tradito la casa automobilistica del suo cuore: ecco quale auto possiede e quanto costa.

Che auto ha Bruno Barbieri? Un “mini” bolide

Appassionato di motori fin dalla giovane età, Bruno Barbieri ha quasi sempre posseduto auto dello stesso modello. Pensate che negli anni Ottanta è arrivato a farsi personalizzare una di queste vetture in base ai suoi gusti, ottenendo una carrozzeria nera opaca che lui stesso ha definito “tamarrissima“. Ma di che macchina stiamo parlando? Della celebre Mini, che dal 1994 fa parte del gruppo tedesco BMW.

Attualmente, il famoso giudice di MasterChef ha una Mini John Cooper Works da 240 Cv. Omologata per quattro passeggeri, è lunga 387 centimetri e larga 173. Con trazione anteriore e cambio manuale a sei marce, raggiunge una velocità massima di 246 km/h. Un’auto perfetta per muoversi nel caos cittadino, ma anche per i viaggi senza troppi bagagli al seguito.

Quanto costa la macchina di Bruno Barbieri?

L’auto che Bruno Barbieri ha scelto di guidare rispecchia alla perfezione il suo carattere grintoso. Una macchina che non dà troppo nell’occhio, ma che garantisce comfort e prestazioni di un certo livello. Non a caso, la concessionaria di Mantova Tullo Pezzo ha scelto lo chef come testimonial del nuovo spot dedicato alla Mini John Cooper Works. Il prezzo della vettura parte da 34.400 euro per il modello base, ma anche il costo massimo è accessibile: 39.450 euro. Di certo, la quattro ruote scelta dal giudice di MasterChef vanta personalizzazioni particolari, per cui immaginiamo che l’abbia pagata circa 40mila euro.