I principali tornei di tennis prevedono sempre premi in denaro molto ricchi, ecco quanto guadagna chi vince l’Australian Open 2022.

Una delle caratteristiche dei principali tornei di tennis a livello internazionale è che i vincitori si aggiudicano ricchi premi in denaro. Ma non solo i vincitori, anche i tennisti che non riescono ad aggiudicarsi il trofeo possono consolarsi con i premi previsti per le altre posizioni finali. Non è ovviamente esente dai ricchi premi l’Australian Open 2022, ma quando guadagna il vincitore? E coloro che si classificano dal secondo posto in giù? Vediamo insieme quali sono i premi per questa edizione del celebre torneo.

Australian Open 2022: quanto guadagna chi vince?

Ovviamente i premi in denaro previsti per l’Australian Open hanno un’entità differente in base alla posizione finale di ogni tennista. Il vincitore si aggiudica oltre 2,8 milioni di euro, colui che perde la finale si deve invece accontentare della metà, 1,4 milioni di dollari. Coloro che invece vengono eliminati al primo turno e vedono quindi immediatamente infrangersi i propri sogni di gloria possono comunque consolarsi con il premio di oltre 57.000 euro. Ecco tutti i premi previsti per gli Australian Open 2022:

Vincitore – 2.800.196 euro (2000 punti)

Finalista – 1.400.096 euro (1200 punti)

Semifinali – 700.048 euro (720 punti)

Quarti – 381.844 euro (360 punti)

Ottavi – 190.922 euro (180 punti)

Terzo turno – 114.553 euro (90 punti)

Secondo turno – 89.907 euro (45 punti)

Primo turno – 57.276 euro (10 punti)

Australian Open 2022: i tennisti

Quella del 2022 è la 110a edizione della storia degli Australian Open, uno dei quattro tornei che fanno parte del Glande Slam. A sfidarsi ci sono tutti i più grandi tennisti del mondo, fatta eccezione per Roger Federer e Novak Djokovic, quest’ultimo, come è noto, perché non vaccinato contro il Covid. La sua esclusione dal torneo è stata al centro di un vero e proprio caso internazionale.

