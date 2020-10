View this post on Instagram

🗽💕Au début des années 1970, alors qu’il était marié à Yoko Ono, John Lennon vivait avec son assistante May Pang dans son « Lost Weekend » à New York. Son ancien penthouse de Manhattan est maintenant à vendre. . 🦋😮Le « Lost Weekend » prend son nom lorsque John Lennon et son assistante personnelle, May Pang, décident de vivre ensemble pendant 18 mois avec l’accord de son épouse Yoko Ono. Le penthouse de Manhattan devient alors le refuge des amoureux -Lennon retournera avec sa femme en 1975. Evalué à 5,5 millions de dollars selon TopTenRealEstateDeals.com, Lost Weekend cherche actuellement preneur. . 📀💥Lorsque l’affaire Lennon-Pang éclate, dans les années 70, John Lennon est déjà en pleine gloire avec le succès des Beatles. Pendant qu’il prépare « Walls and Bridges », son cinquième album solo, il craque pour un penthouse de 400 mètres carré – et sa terrasse de 200 mètres carrés avec vue panoramique inspirante sur l’East River et la ville de New York, où il s’installe avec son assistante. . 🛁🌇Composé de trois étages, de cinq chambres et de quatre salles de bain, « Lost Weekend » dispose aussi d’un salon au niveau de l’entrée avec de hauts plafonds et des planchers de bois, d’une bibliothèque/salle de presse, d’une grande cuisine de chef avec une ambiance country française et d’une salle à manger formelle qui peut accueillir jusqu’à 20 personnes. Au programme également, une suite principale avec des plafonds de 2 mètres, deux magnifiques salles de bain, une cheminée et un dressing à deux niveaux avec des porte-vêtements rotatifs. A l’étage inférieur, un appartement complet avec une chambre à coucher, accessible si besoin par sa propre entrée privée. . 🐾 🌱L’appartement aujourd’hui rénové, est situé au sommet de la coopérative exclusive d’avant-guerre Southgate de 1928 à Sutton Place. Et sa terrasse est accessible depuis toutes les pièces du premier niveau. L’immeuble qui accueille les animaux domestiques, dispose d’un portier à plein temps et de jardins paysagers. . #immobilierdeluxe #immobilieretatsunis #immobiliernewyork #immobilierpeople #johnlennon #maisonavendre #penthouse #toptenrealestatedeals #villadestar