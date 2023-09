Chi ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di lunedì 11 settembre? Ecco i dati auditel.

Una settimana di partenze quella appena iniziata e infatti nella serata di lunedì 11 settembre il pubblico italiano ha potuto seguire la nuovissima edizione del Grande Fratello. Un’edizione ricca di novità e cambiamenti voluti da Pier Silvio Berlusconi che ha deciso di rivoluzionare il programma, sia in termini di regolamento sia in termini di volti tv. Vediamo ora nel dettaglio che numeri ha fatto la prima puntata del GF e come sono andate le altre reti generaliste!

Rebecca Staffelli – Alfonso Signorini – Cesara Buonamici

Sul podio: ‘Il giovane Montalbano’ al primo posto

Nonostante l’esordio della nuova edizione del GF, è Il giovane Montalbano ad aggiudicarsi il primo posto per numero di ascolti. La fiction in onda su Rai 1 ha registrato uno share del 18,36% con 3.154.000 spettatori. Subito dopo troviamo su Canale 5 il Grande Fratello alla conduzione di Alfonso Signorini che ha interessato 2.994.000 spettatori e ha registrato uno share del 23,01%.

Il film invece Lucy in onda su Italia 1 ha registrato 1.250.000 spettatori pari a uno share del 6,83%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su La 7 In viaggio con Barbero – Democrazia e Dittatura ha ottenuto uno share del 5,53% con 977.000 spettatori. Su Rai 3 Presa diretta ha interessato 797.000 spettatori e registrato uno share del 4,28%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato uno share del 5,67% con 780.000 spettatori e Rai 2 con Gunpowder Milkshake ha registrato 597.000 spettatori pari al 3,46% di share.

Infine sul Nove Little Big Italy ha interessato 481.000 spettatori pari al 2,7% di share invece su TV 8 Robin Hood Principe dei ladri ha registrato uno share del % con spettatori.