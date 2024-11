Arabia Saudita, nasce il grattacielo a forma di cubo: sarà il più grande al mondo

In Arabia Saudita sta per nascere un enorme grattacielo a forma di cubo: sarà 20 volte più grande dell’Empire State Building di New York.

Un enorme grattacielo a forma di cubo, ispirato alla Najdi, l’architettura tradizionale saudita: sarà questa la struttura che sorgerà a Riyadh, in Arabia Saudita. Si tratta di un progetto ambizioso, da Guinness dei primati, le cui dimensioni supereranno di 20 volte l’Empire State Building di New York.

L’Arabia Saudita punta in alto: arriva il grattacielo a forma di cubo

Si chiamerà Mukaab e sarà il grattacielo più grande nonché particolare al mondo. Sorgerà entro in 2030 in Arabia Saudita, a Riyadh, e diventerà una vera e propria attrazione. Per capire l’immensità della struttura, bisogna paragonarlo all’Empire State Building di New York, composto da 102 piani da 2mila metri quadrati ognuno. Il nuovo edificio medio orientale potrebbe contenerlo 20 volte.

Presentato dalla New Murabba Development Company, il grattacielo a forma di cubo si ispira alla The Sphere di Las Vegas, per cui la sua particolarità si rintraccia soprattutto all’interno. Il Mukaab sarà alto 400 metri circa e largo 360 metri. Internamente, oltre a migliaia di appartamenti, si potranno trovare negozi, uffici, ristoranti di lusso e 9mila camere d’albergo. All’esterno sono previste diverse corti, con l’intelligenza artificiale che provvederà ad animare gli schermi presenti sulla facciata.

Mukaab: il grattacielo più grande del mondo con la torre interna

Il grattacielo che nascerà in Arabia Saudita, oltre a essere il più grande al mondo, conterrà un’altra particolarità al suo interno. Essendo ispirato alla Najdi, la tradizionale architettura saudita, avrà la forma di un cubo a strati e al suo interno si troverà una magnifica torre a spirale. Questa sarà collocata proprio al centro della struttura, dove grazie alla tecnologia a ologrammi e ai ledwall verranno riprodotti una serie di paesaggi.