Apple One arriva in Italia: cos’è, come funziona e qual è il prezzo dell’abbonamento unico che include i servizi dell’azienda di Cupertino.

Apple One arriva anche in Italia. Di cosa si tratta? Di un unico piano per ottenere tutti i servizi offerti dall’azienda di Cupertino: dallo spazio su iCloud alle canzoni di Music, fino a passare alle serie televisive di Apple Tv+. Una soluzione comoda che permette di semplificare le cose per gli utenti e, soprattutto, di far risparmiare diversi euro al mese. Un’operazione che rende ancora più appetibili i propri servizi, sulla scia di quanto fa negli scorsi anni da Amazon coni l suo abbonamento Prime. Ecco tutti i dettagli su Apple One.

Apple One in Italia: come funziona

Vuoi avere in un unico pacchetto tutti i servizi di Apple? Adesso è possibile. Per farlo basta andare sull’App Store, accedere alla sezione relativa al proprio account e cercare la voce Abbonamenti. Qui va individuato il banner relativo alla nuova proposta, per poi scegliere tra i piani al momento disponibili per il mercato italiano.

Fonte foto: https://www.facebook.com/apple

Se si possiede già un abbonamento a uno dei servizi Apple, non è necessario annullarlo. Verrà infatti automaticamente annullato ogni abboonamento ‘doppione’ al momento dell’addebbito del costo di One. Ma quali sono i piani disponibili in Italia? Cosa comprendono e a quale prezzo?

Apple One: prezzi e piano premier

Nel nostro paese sono disponibili al momento due differenti piani: quello Individuale e quello Famiglia. Il primo comprende: Music, Tv+, Arcade e 50 GB di spazio su iCloud. Con questo piano si possono condividere con i parenti stretti solo Tv+ e Arcade.

Il piano Famiglia comprende invece: Music, Tv+, Arcade e ben 200 GB di spazio su iCloud. In questo caso si può condividere tutto con un massimo di cinque familiari. Per i più esigenti, invece, è già disponibile all’estero (e dovrebbe presto arrivare da noi) l’offerta Premier, che comprende: Music, Tv+, Arcade, News+, Fitness+ e 2 TB di spazio su iCloud. Tutto condivisibile con un massimo di cinque familiari.

Per quanto riguarda i prezzi, l’abbonamento base costa 14,95€ al mese, con un risparmio di ben 6€. Quello Famiglia permette invece di risparmiare 8€ al mese, con un prezzo fisso di 19,95€. Tutte le altre informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.

