L’impeachment americano è quello più famoso: cosa significa il termine e quando viene usato, sopratutto in politica.

Impeachment è una parola straniera, spesso utilizzata anche dai media e dai politici italiani. Il verbo inglese ‘to impeach’ è sinonimo di accusare, riferito a una figura pubblica che tradisce o compie un crimine contro lo Stato. In Italia questo con la parola impeachment si accusa il Presidente della Repubblica. Lo stesso avviene in America nei confronti del Presidente degli USA ma anche per accusare un testimone non attendibile, all’interno del sistema giudiziario.

Origine : latino

: latino Quando viene usato : in ambito giuridico e politico.

: in ambito giuridico e politico. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Impeachment, cosa significa: origine e uso della parola

Sede congresso Usa Washington DC

Alla voce impeachment dei dizionari si legge che l’origine del verbo sia francese antico ‘empeechier’, che deriva dal romano ‘impedicare’, che sta per ‘impedire’. Oggi il termine si traduce con la parola accusare e, in genere, è sinonimo di ‘stato d’accusa’.

La parola impeachment è generalmente riferita al Presidente degli Stati Uniti, ma si applica a qualsiasi funzionario pubblico. Tuttavia il primo processo registrato nella storia si è svolto a Londra nel 1376. Il Barone di Latimer fu accusato di aver intascato del denaro da versare al re.

La parola si usa, dunque, per tutti quei funzionari pubblici che, non solo vengono meno ai loro compiti, ma compiono azioni illecite nei confronti di istituzioni e popolo.

Impeachment dei presidente USA: i casi

Diverse volte l’impeachment ha riguardato le figure istituzionali americane. I casi più eclatanti sono stati quelli di Andrew Johnson nel 1868 e Bill Clinton, con lo scandalo Lewinsky, nel 1999. Anche Richard Nixon nel 1973 fu accusato per lo scandalo Watergate, ma ha evitato il processo rassegnando le sue dimissioni.