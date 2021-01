Scopriamo il dream journal: tenere un diario dei sogni per conoscere meglio se stesse e ritrovare il proprio io, ecco come fare.

Sappiamo bene che riversare sulla carta i nostri pensieri e le nostre emozioni può aiutarci a riscoprire noi stesse e fare chiarezza sul nostro stato d’animo. Durante la notte questi pensieri prendono poi forma durante il sonno, perché allora non tenerne traccia con un dream journal?

Un diario dei sogni può aiutare a capire il significato delle nostre visioni notturne, ma è anche un ottimo metodo per allenarci a ricordare in modo sempre più nitido le immagini che si avvicendano nella nostra mente durante il sonno.

Dream journal: cos’è e a cosa può servirci

Alcuni sogni possono sembrarci privi di senso, o di significato, confusi e sfuggenti. Iniziare però a mettere per iscritto gli episodi che viviamo mentre dormiamo è un ottimo modo per riuscire a fare chiarezza.

Ragazza che scrive sul diario

Non sempre riusciamo a ricordare ciò che abbiamo sognato, inoltre il ricordo del nostro sogno spesso tende a sbiadire velocemente durante la giornata. Fermarsi a ripensare al contenuto dei nostri sogni è l’unico modo di riportarli alla memoria e ci aiuta anche a ricordarne meglio i dettagli. Ma come si fa a ricordare meglio e a non lasciarsi scappare i sogni?

Come scrivere un diario dei sogni

Chi ha provato a tenere un diario dei sogni si è sicuramente accorto di quanto sia importante il tempismo. Il momento adatto per fare journaling è proprio appena svegli, quando il ricordo del sogno è ancora nitido ed è più facile rievocarlo. Con l’abitudine e la pratica scrivere il proprio diario al mattino vi permetterà di ricordare in modo sempre più dettagliato i vostri sogni.

Per scriverlo potete usare la forma che più vi piace, ad esempio raccontando gli episodi come se fossero una storia. Cercate di appuntare sempre la data, proprio come in un diario e anche di inserire il maggior numero di dettagli che ricordate. Anche se non è facile interpretare il significato dei sogni, ricordarli potrebbe essere un esercizio utile a scoprire la propria voce interiore. Sintonizzarsi con la propria coscienza per sollevare desideri e paure sopite e, in questo modo, conoscere meglio se stessi.