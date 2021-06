Cantanti, attori, sportivi ma anche politici, giornalisti e conduttori tv: vediamo come hanno superato e non, l’esame di maturità.

Un tappa importante per ogni studente è sicuramente quella a conclusione di un ciclo di studi e proprio in occasione della maturità 2021 che si sta svolgendo in queste settimane negli istituti scolastici italiani, oggi proviamo a raccontarvi come hanno sostenuto e non, l’esame di Stato alcuni dei cari Vip nostrani. Cantanti, attori, sportivi ma anche volti noti del piccolo schermo, della politica e del giornalismo italiano si sono dovuti confrontare con questo temutissimo esame, scopriamo allora in che modo.

I voti dei Vip all’Esame di stato

Cominciamo questa lista da una coppia fra le più seguite sui social, Chiara Ferragni e il marito Fedez, noti anche come i Ferragnez. Lei, fashion blogger affermata a livello internazionale, ha sostenuto l’esame di stato al liceo classico Daniele Manin di Cremona e la sua media scolastica si aggirava intorno al 7. Il rapper milanese invece, non ha portato a termine il suo percorso alle scuole superiori e quindi non ha mai sostenuto la maturità.

Emis Killa

Proprio come Fedez anche la collega Elodie, ha dichiarato di aver abbandonato prima dell’ultimo anno le scuole superiori non conseguendo così mai il diploma e stesso destino anche per un altro rapper, Emis Killa. Un ottimo voto all’esame di stato lo ha invece guadagnato Tiziano Ferro che ha concluso il suo percorso alle scuole superiori con il punteggio di 55/60. La giornalista italiana Cristina Parodi alla maturità conseguita al liceo classico ha raggiunto il punteggio più alto: 60/60 e la signora della televisione nostrana, Maria De Filippi si è invece diplomata con il punteggio di 52/60.

La maturità dei politici e calciatori

Nel mondo della politica possiamo svelarvi i voti degli ex maturandi: Matteo Renzi e Giorgia Meloni, i quali entrambi si sono diplomati con il punteggio di 60/60 mentre con 48/60 si è diplomato al liceo classico Manzoni di Milano, Il leader della Lega Matteo Salvini. Per quanto riguarda invece il mondo dello sport possiamo svelarvi che i voti dei calciatori: Giorgio Chiellini al liceo scientifico ha conseguito il voto di 92/100 mentre Mario Balotelli quello minimo: 60/100.