Zucchero: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Zucchero: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Zucchero ha promesso che il tour 2025 sarà un’overdose d’amore. L’artista non si limiterà a girare l’Italia, ma scavalcherà i confini nazionali per raggiungere i fan sparsi in ogni angolo del globo. I concerti saranno indimenticabili, con una scaletta che farà impazzire gli spettatori. Scopriamo tutte le date, le location e le canzoni che porterà in scena.

Zucchero, le date del tour 2025

Si chiama Overdose d’amore il tour 2025 di Zucchero Fornaciari, una serie di concerti con cui l’artista girerà il mondo intero. Per la grande occasione, il cantante ha preparato una scaletta che emozionerà gli spettatori. Canzoni vecchie e nuove, grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana.

La data zero è fissata per il 19 giugno presso lo Stadio del Conero di Ancona, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 25 ottobre al The Chelsea di Las Vegas, negli Stati Uniti d’America. Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025 di Zucchero:

19 giugno – Stadio del Conero, Ancona;

21 giugno – Stadio San Nicola, Bari;

23 e 24 giugno – Circo Massimo, Roma;

26 giugno – Stadio Olimpico Grande Torino, Torino;

28 giugno – Stadio Euganeo, Padova;

2 luglio – Festung, Kufstein (Austria);

3 luglio – Messequartier, Dornbirn (Austria);

10 luglio – Seebuhne Waterfront, Bremen (Germania);

12 luglio – Stuttgart, Schlossplatz (Germania);

13 luglio – Burg Clam, Klam (Austria);

15 luglio – Piazza Grande, Locarno (Svizzera);

17 luglio – Ghaxaq Music Festival, Malta;

16, 17, 19, 20, 22, 23, 25 e 26 settembre – Arena di Verona, Verona;

17 ottobre – Golden State Theatre, Monterey (CA);

18 ottobre – Palace of Fine Arts Theatre, San Francisco (CA);

19 ottobre – The Saban Theatre, Los Angeles (CA);

22 ottobre – Balboa Theatre, San Diego (CA);

24 ottobre – Orpheum Theatre, Phoenix (AZ);

25 ottobre – The Chelsea, Las Vegas (NV).

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Zucchero porterà in scena i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: