Novità in casa Apple: è in arrivo l’iPhone economico, che promette grandi prestazioni. Diamo uno sguardo anche agli altri nuovi prodotti.

Gli amanti dell’iPhone saranno felici come non mai: la Apple lancia un nuovo modello economico, ma potente. Non solo, oltre allo smartphone, l’azienda ha pensato di proporre agli affezionati clienti altri prodotti che non deluderanno le loro aspettative: l’iPad Air e il Mac Studio con Studio Display. Scopriamoli tutti.

Apple lancia l’iPhone economico: tutto sull’SE 5G

Si chiama SE 5G ed è il nuovo modello di iPhone lanciato da Apple. Si tratta di uno smartphone diverso rispetto al passato, soprattutto per quel che riguarda il prezzo. Per quel che riguarda l’estetica, il nuovo cellulare low cost è molto simile all’iPhone 8. All’interno, invece, vanta la connettività 5G e il processore A15 Bionic. Rispetto modello da cui prende ispirazione, gli esperti del settore lo definiscono 26 volte più veloce.

Il display dell’iPhone SE 5G è un LCD Retina da 4.7 pollici, ma il retro è in vetro più resistente, simile al modello 13. Lo smartphone si può ricaricare wireless, ha una maggiore efficienza energetica e vanta maggiori prestazioni per quel che riguarda le foto. Ha una fotocamera posteriore da 12 MP, mentre quella frontale è da 7 MP. Per quel che riguarda i video, invece, la Apple ha pensato di dotarlo di un SoC potente, motivo per cui i video promettono risultati sorprendenti.

Infine, per quel che riguarda i colori, l’azienda con la mela ha pensato di non distaccarsi troppo dalla tradizione. Pertanto, abbiamo: bianco (galassia), nero (mezzanotte). Il nuovo iPhone economico sarà disponibile in Italia a partire dal 18 marzo, con memoria da 64GB, 128GB e 256GB. Il prezzo? Rispettivamente 529 euro, 579 e 699 euro.

Gli altri nuovi prodotti Apple

Oltre all’iPhone SE 5G, Apple lancia qualche altro prodotto che merita attenzione. L’azienda ha sfornato un iPad Air aggiornato al chip M1 e un Mac Studio con Studio Display. L’iPad Air 5G ha prestazioni fotografiche impressionanti, maggiori del 60% rispetto al solito, con un sensore grandangolare da 12 MP e un supporto per Center stage. Da un punto di vista estetico resta identico al precedente, mentre per i colori ne è stato aggiunto uno, il blu. Disponibile in Italia dal 18 marzo, il prezzo, in base alla memoria e al WiFi, parte da 699 euro. L’accoppiata Mac Studio-Studio Display, infine, promette di soddisfare anche i nerd dai gusti più difficili.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG