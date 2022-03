Sono stati identificati dei nuovi sintomi che ci possono mettere in guardia sulla variante Omicron 2, ecco quali sono.

La variante Omicron BA.2, anche spesso indicata come Omicron 2, può essere identificata grazie ad alcuni nuovi sintomi. Questa sotto-variante è proprio quella che sembra stia generando una nuova ondata di casi, specie in Europa. Sono preoccupanti, infatti, i casi di Covid in aumento registrati in Germania, che hanno segnato un nuovo record con 262.752 positivi in 24 ore. Vediamo quali sono questi segnali che dovremmo tenere presenti per accorgerci di una possibile infezione.

Omicron 2: nuovi sintomi identificati

Sono sei i nuovi identificati in associazione alla variante Omicron BA.2 e riguardano in particolare l’apparato gastrointestinale. Come riportato dal Messaggero, grazie agli studi condotti nel Regno Unito sono stati identificati dei nuovi segnali. Se, infatti, la variante Omicron 1 interessava le vie respiratorie e in particolar modo la gola, ora i segnali sono invece legati all’intestino.

Variante Omicron

In particolare i sintomi più comuni legati a questa variante sono: diarrea, vomito, nausea, bruciore di stomaco, gonfiore e dolore addominale. Si tratta appunto dei segnali che si manifestano con maggiore frequenza, ma ai quali dobbiamo anche aggiungere altri sintomi che vengono spesso registrati. Prima di vedere quali sono, considerate che ne sono stati riportati 25, ma perché c’è tutta questa variabilità nei sintomi? Secondo quanto riferito dagli esperti, il quadro clinico così variabile potrebbe dipendere dallo stato di vaccinazione e dall’immunità acquisita anche in seguito a infezioni.

Variante Omicron 2, quali sono i sintomi?

Come dicevamo sono stati riportati 25 diversi sintomi legati alla variante Omicron, si tratta di sintomi molto variabili da persona a persona e anche in virtù dello stato di vaccinazione. Tra di essi ricordiamo perdita di gusto e odorato, dolore alla gola, congestione, febbre e brividi, tosse, dolori muscolari, mal di testa, eruzioni cutanee, sudorazioni notturne, dolore al petto e mancanza di appetito.

Riproduzione riservata © 2022 - DG