Il prezzo dei biglietti aerei varia in base a come e da dove si prenota. Ecco tutto quel che c’è da sapere per risparmiare.

Quando si parla di acquistare dei biglietti aerei, il bisogno di risparmiare è sempre forte. Si tratta, infatti, di un modo di viaggiare semplice e rapido ma che, proprio per questo, può risultare costoso.

Quello che molti non sanno è che si può risparmiare sui costi del biglietto mettendo a punto alcune semplici strategie che sono legate al modo di cercare i voli. I prezzi, infatti, possono cambiare da un dispositivo all’altro e non solo.

Perché ci sono variazioni nel prezzo dei biglietti aerei

In un mondo sempre più tecnologico, anche il modo di acquistare i biglietti online può fare la differenza. Cosa che, con la possibile ripresa dei voli anche senza super green pass, interesserà sempre più persone.

prenotazione voli online

Ogni qual volta viene effettuata una ricerca online, infatti, si mettono in moto tutta una serie di algoritmi che determinano il costo del biglietto. Questi algoritmi variano in base a diversi fattori che sono il tipo di dispositivo che si usa (se un tablet, uno smartphone o un pc), il luogo in cui ci si trova e anche la marca stessa del dispositivo che si ha tra le mani.

Per fare un esempio concreto, una persona che usa uno smartphone della Apple vedrà un prezzo più alto rispetto ad una che usa un Android e questo perché sarà classificata automaticamente come una persona di reddito medio alto.

Allo stesso tempo, chi si collega da una grande città potrebbe trovare prezzi più alti rispetto a chi si connette da un paesino. Non finisce qui, però, perché è possibile risparmiare anche variando il giorno della prenotazione.

Un biglietto fatto nel week end costa solitamente meno di uno fatto nel corso della settimana. Tutte regole che una volta apprese possono aiutare a risparmiare anche il 15% sul prezzo finale.

Come risparmiare nell’acquisto online

Iniziamo con il dire che se si ha più di un telefono è ovviamente preferibile usare un Android. In caso contrario, però, ci sono altre piccole astuzie che si possono mettere in pratica.

La prima è quella di collegarsi nel week end in modo da trovare dei prezzi più bassi. Un’altra è quella di navigare in modalità incognita. In questo modo i dati personali saranno sconosciuti, così come il luogo da cui ci si connette. Una manovra che nella maggior parte dei casi può fare risparmiare qualcosa.

Infine, come molti avranno già notato, sopratutto se usano più carte, anche la differenza tra un circuito e l’altro può fare la differenza. In tal caso il tutto è a discrezione della compagnia aerea o del contratto con la propria banca. Per questo motivo il consiglio è quello di fare delle prove e scoprire le variazioni prima di procedere con l’acquisto.

Riproduzione riservata © 2022 - DG