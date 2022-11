Quali sono le migliori app per serie tv? Da Tv Time a Serializd, passando per SeriesGuide: ecco le applicazioni da scaricare assolutamente.

I fan delle serie tv non possono assolutamente non aver scaricato app serie tv su smartphone o televisione. Applicazioni di questo tipo consentono di tenere traccia dei titoli già visti, di scambiare opinioni con la comunità e di ricevere informazioni su produzioni in uscita. Vediamo quale sono le migliori.

Applicazioni per serie tv: i must have

Le app per serie tv aiutano a tenere monitorati i titoli già visti e ad appuntare quelli che si vogliono ancora vedere. Rappresentano un vero e proprio aiuto, soprattutto per coloro che trascorrerebbero h24 incollati alla televisione o allo smartphone per godersi le avventure più disparate. Senza ombra di dubbio, la migliore app per segnare serie tv viste è Tv Time. Disponibile gratuitamente sia per Android che iOS, non aiuta solo a tenere traccia dei titoli già divorati, ma consente anche di ottenere notifiche ogni volta che esce un nuovo episodio. Tutto qui? Ovvio che no. Le funzioni sono diverse: dal conteggio delle ore passate davanti allo schermo fino al countdown sulla messa in onda, passando per la possibilità di commentare le serie tv più amate dalla comunità.

Altra app serie tv per monitorare i titoli imperdibili, anche quelli in uscita, è SeriesGuide. Disponibile solo per Android, offre tutte le informazioni sulle serie da seguire e consente di tracciare gli episodi già visti, commentare e votare le produzioni che sono piaciute di più. Solo per iOS, invece, c’è iShows TV. Le funzionalità sono le stesse delle altre applicazioni.

App serie tv viste: le migliori

Disponibile gratuitamente sia per Android che iOS c’è Serializd. Consente di tenere traccia, valutare e rivedere i programmi preferite e le serie tv del cuore. Non solo, oltre alla possibilità di commentare i titoli, offre anche parecchi consigli su cosa guardare in base a ciò che è piaciuto. Infine, ci sono anche alcune applicazioni che permettono di vedere qualche serie senza dover sottoscrivere alcun abbonamento. Disponibili sia per iOS che Android, le più gettonate sono: VVVVID, RaiPlay, Mediaset On Demand e Serially.

