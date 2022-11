Quando si parla di downburst si intende in meteorologia una raffica discendente, ma cosa significa nello specifico? Scopriamo insieme tutto su questa parola inglese.

La parola inglese downburst è molto utilizzata anche in Italia in meteorologia. Questo termine viene impiegato per indicare una specifica tipologia di fenomeno meteorologico e dunque capita spesso di leggerlo. Nel caso non sappiate qual è il suo significato, vi suggeriamo di continuare la lettura in quanto abbiamo voluto spiegare al meglio cosa vuole dire.

Origini : è una parola inglese.

: è una parola inglese. Quando si usa : in meteorologia, per indicare un fenomeno conosciuto in italiano come “raffica discendente”.

: in meteorologia, per indicare un fenomeno conosciuto in italiano come “raffica discendente”. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di downburst

nuvole evento atmosferico downburst

Il termine inglese downburst si usa per indicare una colonna di aria fredda in rapida discesa all’interno di una nube temporalesca. Questa, quando arriva al suolo con grande violenza, si propaga in ogni direzione in modo radiale. La violenza di questo genere di fenomeno meteorologico si può comparare a uno scoppio e da qui nasce la parola inglese.

Il fenomeno atmosferico in questione è molto spesso legato a grandi temporali estivi e spesso viene confuso con le trombe d’aria. Qui le colonne d’aria fredda che scendono dalle nuvole si scagliano al suolo con raffiche di vento che arrivano a 100 km/h. In realtà, la raffica discendente consiste appunto in forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale che escono dal fronte del temporale.

Esempi d’uso

Ecco quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici che possono aiutare a capire cosa vuole dire la parola inglese in questione:

“Le immagini del downburst in Spagna sono davvero spaventose: ti consiglio di andarle a vedere online”.

“Hai visto il video del downburst che Gianni ha caricato sul suo profilo Instagram un’oretta fa?”.

“Luca Mercalli ha parlato di un downburst avvenuto nella notte in Grecia”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG