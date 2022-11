Quali sono le migliori app per conoscere persone? Vediamo le applicazioni da scaricare assolutamente quando si è in cerca di incontri.

Avete voglia di incontrare gente nuova e non sapete da dove cominciare? Le app per conoscere persone servono proprio a questo. Ce ne sono davvero tantissime, per cui è difficile orientarsi e, soprattutto, fidarsi. Alcune applicazioni, però, sono ormai rodate e consentono di chattare in estrema tranquillità: vediamo quali sono le migliori.

App per conoscere persone: le migliori

Le app per incontrare persone sono davvero tante, ma non tutte consentono di conoscere utenti interessanti. Quando si è in cerca di qualcosa di concreto, almeno un minimo, è bene affidarsi ai grandi nomi tipo Meetic, mentre quando si vuole qualcosa di poco impegnativo va bene anche Tinder. In ogni modo, vale la pena vedere quali sono le applicazioni più affidabili e cosa offrono.

Come già sottolineato, al primo posto troviamo Meetic, il sito di incontri più famoso degli ultimi 20 anni. Disponibile come app sia per Android che iOS, appena scaricata su smartphone è necessario registrarsi, completando il profilo con quante più informazioni possibili. Ogni giorno, l’applicazione propone una lista di cento persone che potrebbero interessare. Le stesse si possono valutare positivamente con il pulsante verde o negativamente con il rosso. Per il resto, funziona più o meno come Facebook: si possono spiare i profili e inviare messaggi privati.

Per quanto riguarda Tinder (Android e iOS), il meccanismo è lo stesso, ma l’intenzione è leggermente diversa. Questa app, infatti, nasce per offrire la possibilità di incontri fugaci. Generalmente, le persone che si incontrano in questo ‘social’ non hanno voglia di impegnarsi e sono alla ricerca della classica avventura di un paio di notti, al massimo tre.

App per conoscersi: mai fidarsi troppo

In un’epoca in cui le chat per incontrare persone si sono trasformate in veri e propri ambienti per truffe amorose, un consiglio è d’obbligo: non vi fidate eccessivamente degli utenti che incontrate e non fornite informazioni troppo personali. Un’altra app per conoscere persone straniere e non è Lovoo. Disponibile sia per iOS che per Android, dopo la registrazione consente di sbirciare i profili degli utenti che si trovano nelle vicinanze oppure espandere la ricerca con la funzione Radar.

In alternativa, potete optare per Meetme (Android e iOS), Badoo (Android e iOS), Hot or Not (Android e iOS) e Happn (Android e iOS). Se, invece, siete alla ricerca di persone del vostro stesso sesso vi consigliamo Grindr (Android e iOS) e Only Women (Android e iOS). Tutte le app per conoscere persone sono gratis nella versione base, ma per avere alcune funzioni aggiuntive è necessario un abbonamento.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG