Quali sono le app migliori da scaricare su Chromecast? Dall’intrattenimento alla musica, passando per i giochi: scopriamole tutte.

Avete acquistato Chromecast e non sapete quali app scaricare? La buona notizia è che sono tante le applicazioni compatibili con il supporto creato da Google. Da Netflix ad Amazon Prime Video, passando per Discovery+, Pluto TV, YouTube e Spotify: vediamo quali sono i must have gratuiti.

Chromecast: quali app scaricare?

Sono diverse le app compatibili con Chromecast, il supporto creato da Google per rendere smart le televisioni. Nelle tv di ultima generazione, tra l’altro, la tecnologia potrebbe già essere integrata, motivo che spinge a comprendere bene quali sono le applicazioni che si possono scaricare sul dispositivo. E’ proprio grazie alle app che si installano al suo interno, infatti, che si potranno trasmettere in tv programmi, film, musica, giochi, foto e via dicendo. Le applicazioni gratuite, sia per Android che per iOS, sono:

RaiPlay (Android/iOS/iPadOS);

Netflix (Android/iOS/iPadOS);

Amazon Prime Video (Android/iOS/iPadOS);

Disney+ (Android/iOS/iPadOS);

NOW (Android/iOS/iPadOS);

DAZN (Android/iOS/iPadOS);

Mediaset Infinity (Android/iOS/iPadOS);

Pluto TV (Android/iOS/iPadOS);

Discovery+ (Android/iOS/iPadOS);

YouTube (Android/iOS/iPadOS);

TED (Android/iOS/iPadOS);

Plex (Android/iOS/iPadOS);

Twitch (Android/iOS/iPadOS).

Le app elencate sopra sono destinate all’intrattenimento. E’ bene sottolineare che alcune di loro, anche se possono essere scaricate gratuitamente, sono accessibili soltanto dopo aver sottoscritto un abbonamento a pagamento. Stesso discorso per le applicazioni Chromecast destinate alla musica. Le migliori sono:

Spotify (Android/iOS/iPadOS);

Deezer (Android/iOS/iPadOS);

TuneIn Radio (Android/iOS/iPadOS);

SoundCloud (Android/iOS/iPadOS).

Le applicazioni di giochi e altri interessi per Chromecast

Anche per quanto riguarda le app di giochi e altri interessi per Chromecast, sono diverse quelle che meritano di essere scaricate. Le più gettonate sono:

Stadia (Android/iOS) per i videogiochi;

Just Dance Now (Android/iOS/iPadOS) per giocare con l’omonimo gioco;

Angry Birds Go! (Android/iOS/iPadOS) per giocare con l’omonimo gioco;

AllCast (Android/iOS/iPadOS) per duplicare lo schermo di uno smartphone o di un tablet sulla tv o Replica (iOS/iPadOS);

VLC (Android/iOS/iPadOS) per visualizzare filmati;

Google Foto (Android/iOS/iPadOS).

Riproduzione riservata © 2022 - DG