Conoscete il significato della locuzione latina hic et nunc? Se la risposta è negativa, vi suggeriamo di procedere nella lettura.

Una delle locuzioni latine più famose e usate in assoluto è hic et nunc, ma ne conosce il vero significato? Questa antica frase si utilizza molto anche al giorno d’oggi, però non tutti sanno cosa vuole dire e quando è giusto usarla. Cerchiamo allora di rispondere a tutti i dubbi in merito a questo modo di dire.

Origini : locuzione latina.

: locuzione latina. Quando si usa : la frase ha il significato italiano di “qui ed ora”.

: la frase ha il significato italiano di “qui ed ora”. Lingua : latino.

: latino. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di hic et nunc

L’espressione latina hic et nunc significa “qui ed ora”, ossia “subito, immediatamente”. Questa locuzione si usa spesso in riferimento a una cosa che non ammette proroghe ein genere si tratta di un ordine urgente. Non di rado, nella lingua latina è utilizzata spesso anche da chi si affretta a svolgere l’azione.

È utilizzata anche per sintetizzare la filosofia esistenzialista secondo cui l’uomo è considerato nella sua fragilità dell’essere. Questo tipo di filosofia è quella di Martin Heidegger che ha affermato proprio che la soggettività dell’uomo riguarda l’esistere situato nello spazio e nel tempo.

Nel suo senso figurato, l’espressione vinee attribuita ad Orazio. I due termini che la compongono ricorrono infatti molto spesso nelle sue opere fondamentali quali le “Odi”, l’“Ars Poetica” e le “Epistole”.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere il significato di questa locuzione latina:

“Hic et nunc è il modo migliore per vivere bene: ti suggerisco di dare ascolto a questa locuzione latina”.

“La locuzione hic et nunc è da sempre molto utilizzata in filosofia, il tuo professore te l’ha mai spiegata?”.

“Alessandro Florenzi, al termine di una delle partite che ha portato allo Scudetto del Milan, ha fatto un discorso basato proprio su hic et nunc”.

