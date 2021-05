Allenarsi in casa o all’aperto senza personal trainer si può: quali sono le app per fitness migliori? Scopriamole insieme.

Per fare un po’ di attività fisica non è necessario un personal trainer che ci segua passo passo, ma, a patto che gli esercizi si compiano nel modo giusto, può bastare anche una semplice app fitness. Quali sono le migliori? Scopriamole insieme.

App fitness: quali sono le più gettonate?

Fare attività fisica costa fatica, questo è impossibile negarlo, ma è estremamente importante, non solo per il corpo, ma anche per la mente. Trovare la giusta motivazione è fondamentale, anche quando non si hanno abbastanza soldi per avere un personal trainer che vi sta con il fiato sul collo. A questo proposito, vale la pena dare uno sguardo alle migliori app per allenamento. Ce ne sono alcune, infatti, che permettono di scolpire il corpo senza correre il rischio di sbagliare i movimenti.

La prima migliore app fitness porta la firma di Nike ed è la Nike Training Club, sia per Android che Apple. Sono disponibili più di 185 allenamenti gratuiti, suddivisi per intensità e supportati da esperti qualificati. Inoltre, ci sono anche sedute di yoga e mobilità ed è possibile personalizzare il proprio programma a seconda dell’obiettivo, del livello di partenza e dello stile di vita. Un’altra app per fitness molto gettonata è SWEAT (Android e Apple), guidata dalla personal trainer di fama internazionale Kayla Itsines. Oltre a lei, ci sono altri esperti, che propongono circuiti di cardio e tonificazione. L’applicazione, oltre agli allenamenti, offre anche guide nutrizionali.

Siete amanti dello yoga? L’app migliore è Pocket Yoga (Android e Apple), che, oltre a mostrare sullo schermo le posizioni, spiega alla perfezione ogni movimento.

Migliori app per l’allenamento

Tra le migliori app fitness c’è Push Ups Pro (Android e Apple). Questa applicazione conta le alzate e i piegamenti e il relativo consumo calorico. Inoltre, consente di fissare obiettivi di body building e ottenere sessioni del tutto personalizzate. Amanti del cardio e HIIT? L’app Keep (Android e Apple) è quella che fa per voi. Offre più di 400 esercizi, oltre a tonificazione, forza e dimagranti. Ogni allenamento, inoltre, non prevede l’utilizzo di strumenti, ma basta usare il proprio peso corporeo.

Sono molti quelli che, per eseguire un po’ di attività fisica, hanno bisogno di una sfida. Se rientrate in questa ‘categoria’, l’app esercizi palestra che fa per voi è Sfida Fitness 30 giorni (Android e Apple). In questo arco di tempo, riuscirete a ritrovare la forma fisica. Gli esperti che hanno creato l’applicazione garantiscono che in un mese, oltre a buttare via i chili di troppo, si rafforzano cosce, braccia, glutei e addominali. Chiudiamo questa carrellata di applicazioni workout con Virtuoso (Android e Apple), studiata per incentivare le persone a seguire uno stile di vita sano. Il concetto di base è semplice: chi si impegna di più, guadagna di più. L’applicazione offre plus come analisi del sonno e percorso di meditazione guidata, ma consente anche di sfidare quanti l’hanno scaricata.