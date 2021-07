Antonio Rossi, ex campione olimpico di canoa, è stato ricoverato a causa di un infarto. Quali sono le sue attuali condizioni di salute?

Ex campione olimpico di canoa, Antonio Rossi ha avuto un infarto. L’uomo è stato immediatamente soccorso e ricoverato presso l’Ospedale Sant’Anna di Como. Quali sono le sue attuali condizioni di salute? Fortunatamente sembra che stia pian piano migliorando.

Antonio Rossi ha avuto un infarto

Domenica 18 luglio 2021, mentre stava partecipando ad una mezza maratona a Conegliano, in provincia di Treviso, Antonio Rossi ha avuto un infarto. L’uomo, ex campione olimpico di canoa, ha accusato un malore proprio durante la competizione sportiva. Immediatamente soccorso, è stato ricoverato nel nosocomio della cittadina veneta. Appena si è stabilizzato, Antonio è stato trasferito nell’Ospedale Sant’Anna di Como dove lavora Mario Galli, suo medico di fiducia.

Arrivato qui, Rossi è stato sottoposto ad una serie di accertamenti ed è stata confermata la diagnosi emessa dai medici che hanno prestato il primo soccorso a Conegliano. L’ex campione olimpico di canoa, oro ad Atlatanta e a Sidney, attualmente sottosegretario con delega allo Sport di Regione Lombardia, ha avuto un infarto. In seguito è stato operato e, ad oggi, le sue condizioni di salute dovrebbero essere buone. Non a caso, potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. Nel frattempo, l’ex canoista ha rotto il silenzio e ha tranquillizzato amici e fan.

Antonio Rossi: le prime parole dopo l’infarto

Classe 1968, Antonio Rossi compirà 53 anni il prossimo 19 dicembre. La sua è stata una carriera più che brillante, che ha visto due ori ad Atlanta e uno a Sydney, cinque medaglie olimpiche. Dopo aver detto addio allo sport, si è dedicato alla politica: è sottosegretario in Regione Lombardia e membro della Giunta con la delega allo Sport. Dopo l’infarto, Antonio ha rotto il silenzio e, intervistato dal Corriere dello Sport, ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni di salute.

“Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me. E’ andato tutto bene, sia Conegliano dove mi hanno dato i primi soccorsi che a Como dove mi hanno operato. Fatto il tagliando dei 50 anni sono come nuovo“, ha dichiarato Rossi.

