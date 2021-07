Belen Rodriguez ha accusato un malore durante le riprese di Tu sì que vales. 8 giorni fa la showgirl ha dato alla luce la sua seconda figlia.

8 giorni dopo il parto Belen Rodriguez è tornata a lavoro, ma purtroppo non si è trattato di un ritorno dei migliori: la stessa showgirl ha infatti svelato tramite stories di essersi sentita male e di esser stata costretta ad abbandonare il set. Dopo 3 flebo per aiutarla ad idratarsi, Belen avrebbe fatto ritorno in hotel (dove ad attenderla sarebbero stati presenti il fidanzato Antonino e sua figlia, Luna Marì).

Belen Rodriguez: il malore

Belen Rodriguez ha accusato un malore mentre si trovava sul set di Tu sì que vales per le riprese della nuova edizione. La stessa showgirl argentina ha aggiornato i fan sulle sue condizioni tramite social, e ha affermato di non volersi dare per vinta: oggi infatti tenterà nuovamente di registrare la puntata. “Sono appena tornata in hotel, non sono stata bene. Ho fatto tre flebo, perché era disidrata. Non sono riuscita a registrare la puntata, speriamo domani di riuscire a fare Tu si que vales”, ha dichiarato mostrando la fasciatura sul suo braccio. Ad attenderla in hotel sono rimasti Antonino Spinalbese e la piccola Luna Marì, nata appena 8 giorni fa. La coppia dopo la nascita della bambina ha trascorso 7 giorni in completo relax presso l’Isola di Albarella.

La nascita di Luna Marì

La piccola Luna Marì Spinalbese è nata nella notte del 12 luglio e la showgirl argentina ha annunciato il suo arrivo tramite social, dove ha anche esultato per la vittoria dell’Italia agli Europei 2020 (avvenuta proprio mentre lei si trovava in sala parto). “Giornata fortunata! Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna!”, aveva scrittoa poche ore dalla nascita della sua seconda figlia tramite story via social. Come lei anche Antonino Spinalbese è più felice che mai di essere finalmente diventato padre.