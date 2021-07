Dopo le nozze Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi hanno deciso di allargare ulteriormente la famiglia: i due avranno un terzo figlio.

Un’altra cicogna in arrivo a casa di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: dopo la nascita delle piccole Lena e Deva e dopo le nozze a Carrara (celebrate lo scorso 14 luglio) i due hanno annunciato che presto avranno un altro figlio. “Cosa vogliamo trasmettere alle nostre piccole? Insegneremo loro che bisogna salutare il sole, che la vita, oggi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi sta vivendo, è un dono prezioso, che bisogna vivere sempre nella verità. E a “Chi” annunciamo che… la famiglia si allargherà ancora”, ha dichiarato la coppia a Chi.

Veronica Ciardi

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: il terzo figlio

La famiglia Bernardeschi si allarga: il calciatore e l’ex gieffina Veronica Ciardi hanno annunciato che presto diventeranno genitori per la terza volta. I due, da sempre molto riservati per quanto riguarda il loro privato, non hanno rivelato se si tratterà di un maschietto o di un’altra femminuccia (sono già genitori delle piccole Lena e Deva, di cui hanno sempre protetto la privacy). Per la coppia si tratta di un periodo magico: dopo la vittoria degli Azzurri agli Europei 2020 si sono detti “sì” con una splendida cerimonia presso il duomo di Carrara, e adesso si apprestano ad accogliere il loro terzo bebè.

Veronica Ciardi: il primo incontro

L’ex gieffina e il calciatore stanno insieme dal 2016 e, dopo un breve periodo di crisi nel 2017, sono tornati ad essere più uniti che mai. Veronica Ciardi ha rivelato a Chi che lei e Bernardeschi si sarebbero conosciuti dopo aver vissuto entrambi due relazioni “tossiche”. “Uscivamo entrambi da due storie “tossiche”: ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello. C’è voluto molto tempo, ma eccoci qui”, ha raccontato Veronica Ciardi, che oggi sembra aver trovato la vera felicità.