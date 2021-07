Jerry Calà ha confessato alcuni retroscena della sua vita privata, come il matrimonio con Mara Venier e i suoi numerosi tradimenti.

A Fq Magazine Jerry Calà ha confessato che Mara Venier sarebbe stata la donna “più bella e importante” della sua vita. I due sono stati sposati per 3 anni (dal 1984 al 1987) ed entrambi hanno ammesso che l’unione finì a causa dei tradimenti dell’attore ai danni della conduttrice.

In passato la stessa Venier ha confessato di esser stata tradita da Jerry Calà anche nel giorno delle loro nozze: “Lui me ne combinava di tutti i colori ed era un vero e proprio ‘put**niere’, si può dire vero? Vabbè diciamo che era birichino… Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito. Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra, non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei. L’ho riempito di botte. Ma il nostro rapporto era così, poi lui si pentiva e tornava da me. Siamo stati insieme per 6 anni. Oggi è il mio più grande confidente e amico, ci sosteniamo nei momenti bui”, ha confessato a Verissimo la conduttrice.

Jerry Calà

Jerry Calà: il matrimonio con Mara Venier

Oggi Jerry Calà e la conduttrice Mara Venier hanno un ottimo rapporto e, nel corso degli anni, hanno trovato modo di superare le loro divergenze del passato e restare amici. Lo stesso attore ha confessato al Corriere della Sera che ormai la questione dei suoi tradimenti ai danni della conduttrice sarebbe questione “superata” e a Fq Magazine ha ribadito che per lui la Venier sarebbe stata la donna più importante della sua intera vita.

Lo stesso Calà ha ricordato l’episodio del tradimento alle loro nozze confessando: “Era una festa che avevamo fatto con gli amici (…) mi ha beccato che ha parlato con una fitto fitto in bagno. Non che ci facevo cose. Invoco la Var, la moviola in campo. Stavo parlando fitto fitto. Sai quando hai un po’ bevuto, ti avvicini e ti metti a parlare con una. Lei mi ha beccato, ha frainteso e mi ha riempito di botte. Cosa che tra le altre cose non dice mai”, ha dichiarato l’attore a I Lunatici di Rai Radio 2.

La vita privata dell’attore

In seguito al suo divorzio da Mara Venier Jerry Calà si è risposato nel 2002 con l’imprenditrice Bettina Castioni, madre del suo unico figlio, Johnny. Mara Venier è oggi felicemente sposata con Nicola Carraro.