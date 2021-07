L’ex volto di Uomini e Donne Luigi Mastroianni è stato portato d’urgenza in ospedale. Lui stesso ha svelato le sue condizioni.

A causa di un brutto strappo muscolare Luigi Mastroianni è stato trasportato in ospedale. L’ex volto di Uomini e Donne si stava allenando quando, caricatosi di troppo peso, avrebbe avvertito un dolore fortissimo e sarebbe svenuto. Lui stesso ha svelato ai fan le sue condizioni e ha postato una foto per rassicurarli direttamente dal letto d’ospedale. “Ho fatto movimento sbagliato e mi sono distratto mentre stavo seguendo un esercizio con un carico importante. Ho sentito una forte vertigine alla schiena e ho perso i sensi e la forza. Sensazione che non auguro nemmeno al peggior nemico”, ha dichiarato nelle sue stories via social.

Luigi Mastroianni in ospedale

Attimi di paura per Luigi Mastroianni, che mentre si trovava in palestra è svenuto – presumibilmente per il dolore – a causa di uno strappo muscolare. Lo stesso ex tronista ha svelato la dinamica dei fatti e ha raccontato della preoccupazione di suo fratello Salvo, che era con lui al momento dell’incidente. “Oggi ho fatto la mia prima terapia e mio fratello è più preoccupato di me. Ha fatto la ramanzina a tutti”, ha raccontato Mastroianni ai suoi fan via social.

A causa dello strappo muscolare Luigi Mastroianni dovrà restare due settimane in assoluto riposo. “Per quanto riguarda l’entità del danno, ci sono tre opzioni: due nemmeno ve le dico, la terza, invece, è più leggera e probabile, spero sia quella”, ha dichiarato nelle sue stories.

La fidanzata

Da circa un anno Luigi Mastroianni è legato sentimentalmente ad una ragazza di nome Anna Scuderi. I due – che si erano conosciuti poco prima del lockdown – sono usciti allo scoperto a novembre 2020. “Lei è Anna. Qualcuno già qualche mese fa aveva intuito, ma ho preferito non rispondere e svagare su l’argomento. Ho preferito non esporla per proteggerla da un mondo social di cui faccio parte, ma che a lei non interessa. Forse per questo mi prenderò qualche insulto da parte sua (troppo riservata), ma oggi ero particolarmente fiero di lei e tanto felice per lei… e ci tenevo a dirlo a tutti voi”, ha dichiarato Luigi Mastroianni annunciando la loro storia d’amore ai fan.

