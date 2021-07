Luciana Littizzetto è in ospedale, dove è stata ancora una volta operata alla gamba. Come sta la comica di Che tempo che fa?

Attraverso il suo profilo Instagram, Luciana Littizzetto ha annunciato ai fan di essere ancora ricoverata in ospedale. La comica, volto fisso di Che tempo che fa, è stata nuovamente operata alla gamba e adesso dovrà affrontare un lungo periodo di convalescenza. Si trova al momento presso l’Ospedale Humanitas di Torino, dove è stata sottoposta ad un altro intervento alla gamba. Qualche mese fa, Lucianina è caduta e si è fatta molto male. Da quel momento per lei è iniziato un vero e proprio calvario, che l’ha costretta a stare diverso tempo a riposo. Non a caso, in quel periodo, la Littizzetto ha partecipato a Che tempo che fa in collegamento dalla sua abitazione.

Luciana Littizzetto ricoverata in ospedale

“E sono ancora qua. Eh già. Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l’ambaradan del recupero. Ufffff“, ha scritto Luciana sul suo profilo Instagram. La comica ha condiviso una foto che la ritrae seduta sul letto del nosocomio piemontese, pronta per concedersi uno dei pasti riservati ai malati. La Littizzetto è stata operata ancora una volta, ma questa sembra essere quella definitiva. Stando a quanto si coglie dalle sue parole, adesso dovrà solo dedicarsi ad un lungo percorso di riabilitazione.

Ecco la foto condivisa dalla collega di Fabio Fazio:

I messaggi di amici e fan

L’annuncio di Luciana ha immediatamente attirato l’attenzione di amici e fan. In molti le hanno augurato una pronta guarigione, compresi diversi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Mara Venier, che ultimamente sta avendo diversi problemi di salute a causa di un impianto dentale, ha esclamato: “Vai avanti grande Lucianina!“. Emma Marrone le ha trasmesso la sua “forza“, mentre Antonella Clerici ha provato a lanciare un “daje“. Insomma, tutti hanno avuto una parola di incoraggiamento per la simpatica Littizzetto.