Chiara Ferragni ha abbracciato la sua amica di vecchia data Chiara Biasi, ma a quanto pare il figlio Leone non ha gradito la questione.

Il piccolo Leone è entramemente legato alla mamma Chiara Ferragni e così, quando l’influencer ha abbracciato l’amica Chiara Biasi dopo una giornata trascorsa insieme, il bambino ha cercato di separarle. “Mamma è solo mia”, ha scritto la famosa influencer nelle sue stories, divertita dal comportamento di suo figlio.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/chiaraferragni/?hl=it

Chiara Ferragni abbraccia Chiara Biasi: la reazione di Leone

Intenerita e divertita dal comportamento di suo figlio Leone, Chiara Ferragni ha postato una serie di stories via social dove si vede il piccolo cercare di “separarla” dall’amica Chiara Biasi, con cui l’influencer si stava concedendo un lungo abbraccio di saluto. “Togliti, togliti”, si sente dire al bambino, estremamente geloso della sua mamma.

Chiara Ferragni e Chiara Biasi sono amiche di lunga data e durante il weekend hanno approfittato del bel tempo per concedersi un po’ di relax nella lussuosa cornice di Villa Bonomi, sul lago di Como. Insieme a loro erano presenti le sorelle Ferragni e i due bambini che l’influencer ha avuto insieme al marito Fedez.

Leone geloso di Vittoria?

Per diverso tempo si è vociferato che il piccolo Leone fosse geloso della sorella minore, Vittoria, nata lo scorso 23 marzo. Oggi i due bambini sembrano andare d’amore e d’accordo e Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto di tutto per evitare che il loro primogenito si sentisse “trascurato” dopo l’arrivo della sua sorellina.

Come il piccolo Leone anche Vittoria è diventata ben presto una vera e propria “baby star” dei social e in tanti tra i fan dei Ferragnez non vedono l’ora di sapere cosa riserverà per loro il futuro. Per quanto riguarda il 2022 la coppia ha già annunciato che traslocherà in un nuovo lussuoso appartamento nel quartiere di City Life a Milano.

