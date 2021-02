La famiglia dei Ferragnez si allarga ulteriormente, e la famosa influencer ha rivelato ai fan via social i loro progetti per il futuro.

A marzo 2021 è previsto l’arrivo della seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez il cui nome, per il momento, resta rigorosamente top secret. Sui social l’influencer ha risposto ad alcune domande dei fan in merito alla piccola in arrivo e ha rivelato che probabilmente nel 2022 lei e Fedez cambieranno casa. “Per il momento no, ma nel 2022 speriamo di sì”, ha scritto l’influencer in risposta a un fan.

Chiara Ferragni e Fedez alla ricerca di una nuova casa

Nel 2022 Chiara Ferragni e Fedez potrebbero trasferirsi in una nuova casa. A rivelare il progetto è stata la famosa influencer, incinta della sua seconda figlia (la cui nascita è attesa per marzo). La coppia abbandonerà dunque il lussuoso attico a Citylife alla ricerca di una casa più grande, che possa accogliere tranquillamente anche la loro seconda bambina.

Chiara Ferragni e Fedez

Solo qualche settimana fa Chiara Ferragni aveva mostrato con orgoglio il nuovo arredamento per la cameretta del piccolo Leone, ma al momento sembra che la sorellina del piccolo dormirà (almeno per i primi mesi) in camera con i genitori.

Mistero sul nome: le scommesse dei fan

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato che riveleranno il nome della loro bambina al momento della sua nascita, e negli ultimi mesi la coppia ha preferito mantenere il totale riserbo sulla questione. Sui social in tanti tra i fan hanno scommesso su quale potrebbe essere il nome della bambina, e per il momento i più gettonati sembrano essere Luce (come un noto tatuaggio dell’influencer) e Lavinia. Per sapere quale sarà il nome della sorellina del piccolo Leone non resta che attendere la sua nascita, prevista negli stessi giorni in cui è nato il primo figlio della coppia (il 19 marzo 2018).

