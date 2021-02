Dall’aborto di Belen all’addio di Harry e Meghan ai titoli nobiliari: ecco quali sono stati i gossip più discussi del weekend!

Mentre Harry e Meghan sono stati definitivamente privati da titoli e incarichi dalla Regina Elisabetta, Eugenia di York ha annunciato il nome del suo primogenito. Nel frattempo, in Italia, Belen Rodriguez ha svelato di aver perso un figlio insieme al suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese. La coppia ha da poco annunciato di aspettare una bambina.

I gossip del week end del 21 febbraio

A Buckingham Palace gli ultimi 10 giorni sono stati carichi di trambusto: il Principe Filippo è stato ricoverato per un malore improvviso, ma al momento sulle sue condizioni non sono stati svelati ulteriori dettagli.

Harry d’Inghilterra Meghan Markle

La Regina non ha smesso di dedicarsi ai suoi impegni nonostante il ricovero del marito e, nei giorni scorsi, ha ufficializzato l’addio ai titoli nobiliari di Harry e Meghan Markle: il Megxit è dunque definitivo, e la coppia non dovrà più adempiere ad incarichi ufficiali da parte della Corona.

Il 9 febbraio intanto, la cugina di Harry Eugenia di York, ha dato alla luce il suo primo figlio. Buckingham Palace ha annunciato il nome del bambino: August Philip Hawke Brooksbank.

Belen e Ornella Muti: i gossip

Belen Rodriguez, che ha da poco annunciato di essere al quinto mese di gravidanza, ha rivelato a Verissimo di aver perso un primo figlio insieme al fidanzato Antonino Spinalbese. Un mese più tardi la showgirl è rimasta di nuovo incinta a i due avranno una bambina (che hanno deciso di chiamare Luna Marie) durante l’estate 2021.

Belen Rodriguez

“Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. (…) Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”, ha svelato la showgirl.

Nel frattempo, a Domenica In, Ornella Muti è intervenuta in collegamento svelando che sua figlia, Carolina Fachinetti, è risultata positiva al Coronavirus. L’attrice non ha nascosto la sua preoccupazione per la vicenda, e si è sfogata dicendo:

“Sono molto angosciata per questa situazione, è uno stress che sento ogni giorno. Quello che più mi terrorizza è che Carolina, di tutta la nostra famiglia, è stata la più prudente e attenta a rispettare le misure anti contagio. Ho paura per me e per i miei figli, è un grande dolore saperla lontana e non poterla raggiungere”.