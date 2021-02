Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, ha difeso la leader di Fratelli D’Italia dopo gli insulti del professor Giovanni Gozzini.

Andrea Giambruno, giornalista di TgCom24, ha preso le difese della sua compagna, Giorgia Meloni, dopo gli insulti a lei rivolti dal professor Giovanni Gozzini. Prima della rassegna stampa in diretta tv, Giambruno si è soffermato sulla notizia riguardante la leader di Fratelli D’Italia e ha tuonato:

“Per chi non lo sapesse, io sono il compagno di Giorgia Meloni. (…) Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci saranno altri luoghi dove verranno commentate e sentenziati determinati termini. Mi permetto semplicemente di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita”.

Giorgia Meloni

Andrea Giambruno difende la Meloni

Le parole del professor Giovanni Gozzini contro la Meloni hanno mandato su tutte le furie il compagno della politica, Andrea Giambruno, che in diretta tv ha letto la notizia in merito alla vicenda prendendo le difese della leader di Fratelli d’Italia.

“Sul nostro sito sono apparsi questi insulti nei confronti della leader di un partito nazionale che è Giorgia Meloni. Questi sono gli epiteti utilizzati che leggiamo. ‘Una v*cca, una sc**fa: il prof Gozzini nella bufera dopo gli insulti a Giorgia Meloni. Lei ringrazia Mattarella, che ha chiamato la leader di Fratelli d’Italia, per la solidarietà”, ha letto Giambruno prima di prendere le difese della Meloni, madre di sua figlia Ginevra (nata nel 2016).

La replica della Meloni dopo gli insulti

Dopo gli insulti a lei rivolti dal professor Gozzini la Meloni è intervenuta a Live – Non è la D’Urso esprimendo la sua gratitudine per la solidarietà ricevuta in queste ore dai vari esponenti politici, e a seguire ha dichiarato: “La violenza, anche verbale, è empre implicita ammissione di inferiorità”. La vicenda avrà ulteriori risvolti?