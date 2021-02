A seguito di un malore il Principe Filippo è stato ricoverato in ospedale. Il Principe Carlo, in via del tutto eccezionale, sarebbe riuscito a far visita all’anziano padre.

Il Principe Filippo è stato ricoverato in ospedale in via precauzionale a causa di un malore accusato il 17 febbraio.. Secondo IlTempo il Principe Carlo, recatosi al King Edward VII Hospital, avrebbe lasciato l’ospedale con le lacrime agli occhi. Al momento la famiglia Reale non ha rilasciato comunicati sulle condizioni del Duca di Edimburgo, che il 10 giugno 2020 ha compiuto 99 anni.

Il Principe Carlo in ospedale dal padre Filippo

Secondo i rumor in circolazione il Principe Harry, a Los Angeles insieme alla moglie Meghan Markle, si sarebbe messo in auto isolamento in previsione di un’eventuale partenza per il Regno Unito dovuta a un possibile peggioramento delle condizioni di salute di suo nonno, il duca di Edimburgo. Il Principe Carlo si sarebbe recato a far visita all’anziano padre ricoverato al King Edward VII di Londra e, secondo IlTempo e i principali media internazionali, avrebbe lasciato l’ospedale con le lacrime agli occhi.

CARLO D’INGHILTERRA

Al momento Buckingham Palace ha fatto sapere solo che il principe sarebbe stato ricoverato in via precauzionale (vista la sua veneranda età) a seguito di un malore improvviso. Il marito della Regina Elisabetta sarebbe giunto in ospedale sulle proprie gambe e il suo umore sarebbe stato “positivo”. La Regina avrebbe continuato a svolgere i suoi impegni ufficiali e, al momento, non è dato sapere se le condizioni del duca siano migliorate o peggiorate.

Il protocollo anti-Covid per la Regina e suo marito

A causa dell’emergenza sanitaria il Principe Filippo e la Regina Elisabetta hanno trascorso l’intero anno in isolamento, al Castello di Windsor. Nel 2021 la sovrana compirà 95 anni, mentre il 10 giugno 2021 è previsto il 100esimo compleanno del duca di Edimburgo, al fianco della Regina da ben 73 anni. In tanti sono in apprensione per le condizioni del duca, e al momento Buckingham Palace ha preferito non rilasciare annunci ufficiali.