Fabio Fazio ha annunciato una breve pausa per il programma tv, Che Tempo Che Fa per via di un intervento chirurgico.

“Lucianina noi la prossima settimana non ci vediamo” lo ha detto Fabio Fazio alla compagna di viaggio Littizzetto durante l’ultima puntata del programma tv di Rai 3, Che Tempo Che Fa. Il conduttore televisivo ha infatti annunciato in diretta la sospensione della sua trasmissione rivelandone anche il motivo: “Devo fare una piccola operazione”. E proprio per questo è stato anticipato anche il consueto collegamento con il teatro Ariston per le ultime novità sull’attesissimo Festival di Sanremo. Ecco i dettagli.

Fabio Fazio, intervento chirurgico

Non andrà in onda questa domenica 28 febbraio su Rai 3 l’appuntamento tradizionale con la trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio, motivo? “Incidenti del mestiere” – ha così confessato il padrone di casa che ha anche poi così rivelato – “Devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno…Appena possibile saremo di nuovo qua”. Un messaggio questo che è stato diffuso anche sulla pagina ufficiale Twitter del programma.

“Noi non ci vediamo la settimana prossima, devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno. Appena sarà possibile saremo di nuovo qua.”



Sulla natura dell’operazione a cui dovrà sottoporsi lo stesso Fazio non abbiamo ulteriori dettagli in merito dato che anche il conduttore tv ha preferito non rivelarne.

Che tempo che fa, pausa del 28 febbraio

Lo stop improvviso per il programma tv, Che tempo che fa ha così inevitabilmente forzato anche il tradizionale collegamento con il teatro Ariston per svelare le ultime novità sul Festival di Sanremo 2021 che tradizionalmente vengono invece rivelate poco prima del debutto. Inoltre per il momento Rai 3 non ha ancora comunicato come verrà sostituito, nella serata di domenica 28 febbraio, il programma di Fazio sulla sua rete.