Enrico Brignano e Flora Canto sono diventati genitori per la seconda volta: a Roma, con un cesareo programmato, è nato il piccolo Niccolò.

Con enorme gioia Flora Canto ed Enrico Brignano hanno annunciato la nascita del loro secondo bambino, Niccolò. Il piccolo è nato a Roma grazie ad un cesareo programmato. La coppia è più felice che mai di aver allargato ulteriormente la famiglia dopo l’arrivo della piccola Martina, nata nel 2017. “E finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”, ha scritto l’attore annunciando la nascita del suo bambino via social.

Flora Canto Enrico Brignano

Enrico Brignano: nato il secondo figlio

Dopo la nascita della piccola Martina Enrico Brignano e Flora Canto hanno realizzato il loro sogno: nelle ultime ore i due hanno dato il benvenuto al piccolo Niccolò, loro secondo figlio. Il bambino – come già preannunciato dai genitori – è nato con un cesareo programmato.

I due non avevano mai fatto segreto di voler allargare la famiglia e hanno anche rivelato che, dopo la nascita del piccolo Niccolò, potrebbero iniziare a pensare alle loro nozze. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia, che sui social ha annunciato con tenerezza la nascita del bambino. “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… Mamma L’Ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro”, ha scritto Flora Canto nel suo post.

Gli auguri dei colleghi

Tra i tanti amici e colleghi che hanno fatto gli auguri alla coppia per la nascita del piccolo Niccolò anche Sonia Bruganelli, che ha scritto: “Auguri di cuore a voi e Niccolò”. L’attrice Giulia Elettra Gorietti ha commentato la notizia scrivendo tra i commenti al post di Flora Canto: “Auguri Tesoro! Nicolò, nome bellissimo”. Come loro anche Max Biaggi, Natasha Stefanenko e tanti altri hanno fatto i loro auguri alla coppia.