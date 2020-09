Antonio Candreva è stato colpito da un tragico lutto. Il calciatore ha dato l’annuncio con un drammatico messaggio via social.

Antonio Candreva è stato colpito da un tragico e improvviso dramma: suo padre, da tempo affetto da un brutto male, è improvvisamente scomparso. Il calciatore gli ha dedicato un tenero e lungo messaggio annunciando la notizia via social. Qualche mese fa Candreva aveva annunciato la sua malattia. “Ti porterò sempre con me, ciao Pà”, ha scritto il giocatore dell’Inter.

Antonio Candreva: il lutto

Antonio Candreva ha perso il suo adorato padre, l’uomo che lo ha cresciuto e che per lui ha sempre rappresentato un modello di riferimento. Marcello Candreva soffriva da tempo di un brutto male e suo figlio gli aveva più volte dedicato messaggi d’affetto: “Non parlo molto della mia vita privata. Mio padre da un anno sta combattendo contro un brutto male e quindi in questo momento anche se non fisicamente gli sono vicino e lo abbraccio”, aveva dichiarato attraverso i canali ufficiali della sua squadra nel 2019.

Antonio Candreva

Dopo il suo doloroso annuncio per la scomparsa del padre, in tanti hanno espresso a Candreva il loro affetto e la loro solidarietà: tra loro anche i calciatori Andrea Ranocchia a Romelu Lukaku.

La vita privata del calciatore

Antonio Candreva ha due bambini: Bianca, nata nel 2011 dal suo matrimonio con Valentina Biancifori e a seguire, nel 2018, è diventato padre di un maschietto (Raul) nato dall’amore per la sua compagna Allegra Luna.

In passato Candreva è balzato alle cronache quando la sua ex moglie, Valentina Biancifori, ha confessato a Domenica Live che lui avrebbe chiesto l’annullamento del loro matrimonio affermando di non essere capace di “intendere e di volere” al momento del sì. Tra i due le cose non sarebbero finite nel migliore dei modi, e sembra – stando a quanto riportato da Calciomercato.com – che tra il calciatore e l’ex moglie sia iniziata anche una lunga e travagliata battaglia legale.