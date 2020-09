Secondo un rumor in circolazione la Regina incontrastata dei canali Mediaset – Barbara D’Urso – potrebbe non essere più in onda la domenica pomeriggio.

Barbara D’Urso perde la domenica pomeriggio? Stando a un’indiscrezione di Dagospia la Carmelita Nazionale potrebbe non essere più al timone del suo salotto della domenica (Domenica Live) e i vertici Mediaset starebbero pensando di sostituirla con qualcun altro. Sarà vero? “Avvertite Carmelita D’Urso che mentre lei gira video in cui parla con i suoi orsi di peluche, in Mediaset stanno iniziando grandi manovre. Si sussurra che il prossimo anno la domenica pomeriggio potrebbe essere appaltata a qualcun altro…“, si legge su Dagospia.

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso: le novità per il 2021

Durante il lock down per l’emergenza Coronavirus Barbara D’Urso ha continuato a condurre tutti i suoi salotti televisivi, e proprio per la sua fama di “infaticabile” si è conquistata il nome di Regina incontrastata dei salotti tv di Mediaset.

Per il 2021 però, si vocifera che nei palinsesti possano esserci novità, e Carmelita potrebbe vedersi soffiare da sotto il naso l’ambito salotto della domenica. Per il momento la notizia resta soltanto un’indiscrezione, e in tanti si chiedono se la conduttrice passerà il testimone a qualcun altro o se il suo format verrà definitivamente tagliato dalla rete.

Le vacanze in totale relax

Dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus e la chiusura estiva dei suoi programmi tv, Barbara D’Urso si è concessa le vacanze all’insegna del relax e sui social ha mandato i fan in tilt con le foto del suo fisico mozzafiato. A 63 anni compiuti la conduttrice sfoggia ancora un corpo da urlo e in tanti non hanno mancato di farglielo notare via social con lodi e complimenti. La conduttrice risulta essere single e come sempre ha preferito non rivelare se al suo fianco – durante quest’estate 2020 – ci sia qualcuno di speciale.