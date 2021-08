Antonino Spinalbese è stato travolto da una bufera per una foto in cui è ritratto mentre tiene in braccio sua figlia, Luna Marì.

Antonino Spinalbese è finito nell’occhio del ciclone per un’immagine in cui è ritratto insieme alla figlia, Luna Marì. Nell’immagine l’hair stylist milanese non indossa la t-shirt ed è visibilmente in posa, motivo per cui in molti l’hanno accusato di poca spontaneità nei confronti della figlia. “Che tristezza! Fa il figo e non sa neanche tenere la bimba in braccio…tutto per una foto e per i soldi”, ha scritto un utente tra i commenti allo scatto, mentre un altro ha aggiunto: “Guarda la bimba invece dell’obbiettivo… che vergogna”, ha tuonato un altro.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/antonspin_/

Antonino Spinalbese: le critiche per la foto con Luna Marì

Sui social numerosi utenti hanno criticato aspramente Antonino Spinalbese per un suo scatto insieme alla piccola Luna Marì, la figlia che lui e Belen hanno avuto lo scorso 12 luglio. L’immagine non è piaciuta al popolo del web perché Antonino non sembrerebbe abbastanza “spontaneo” nel tenere in braccio sua figlia. Alcuni utenti inoltre hanno criticato l’hair stylist perché non terrebbe la testa della bambina. Antonino ha preferito non replicare ai commenti e alle critiche degli haters, e del resto non è la prima volta che finisce nell’occhio del ciclone per episodi simili.

Belen: l’amore per Antonino

Belen e Antonino Spinalbese stanno insieme da circa un anno e sono diventati genitori della loro prima figlia meno di un mese fa. A proposito del suo amore per l’hair stylist milanese la showgirl argentina ha dichiarato: “Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’”, ha affermato a Verissimo, mentre in merito alle polemiche che hanno travolto Antonino fin dall’inizio della loro storia ha ammesso: “Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto, dicendo che guadagna meno di me, la trovo una cosa allucinante. Io direi tanto di cappello, perché ha avuto le palle di conquistare una che viene corteggiata da persone ‘potenti’, ma anche tanto di cappello per la famosa che non si perde in ca**ate. Io l’albergo più bello del mondo me lo posso pagare da sola”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/antonspin_/