Non è un mistero che Chiara Ferragni e Fedez si stiano godendo le meritate vacanze in Sardegna, ma quanto costa la lussuosissima villa che hanno affittato?

Chiara Ferragni e Fedez (o, per chi preferisce, i Ferragnez) si stanno godendo le meritate vacanze a Porto Cervo, in Sardegna, ormai da qualche giorno. Per l’occasione la coppia, ovviamente in compagnia dei figli Leone e Vittoria, hanno deciso di affittare una villa veramente principesca per potersi rilassare al meglio.

Se seguite la Ferragni o Fedez sui loro profili Instagram sicuramente l’avrete intravista in una delle tante storie che i due pubblicano tutti i giorni. Si tratta davvero di una dimora extra lusso, ricca di ogni comfort immaginabile.

Vi siete mai chiesti, però, quali siano i dettagli e soprattutto il costo di tanto sfarzo? Ebbene, il sito d’’informazione locale Gallura Oggi ha pubblicato le risposte a queste e altre domande.

I numeri della villa dei Ferragnez

“La villa è lussuosissima. Solo la zona abitabile è di ben 650 metri quadri su un lotto di circa 4000″, si legge su Gallura Oggi. “Ovviamente con piscina e tutti i confort, tanto che nel cortile c’è anche un campo da basket, ” continua poi. “L’interno della residenza è incredibile, dentro c’è anche un teatro, una sala fitness e sette camere da letto (tre per gli ospiti).”

Infine il prezzo dell’affitto, che parte da una tariffa base di 3500 euro a notte.