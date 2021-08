Amanda Knox ha annunciato di aspettare il suo primo figlio insieme al marito, il cantante Christopher Robinson.

Dopo la difficile esperienza di un aborto Amanda Knox ha annunciato che lei e suo marito Christopher Robinson avranno presto un bambino. Attraverso i social la Knox ha dichiarato che racconterà l’esperienza della gravidanza giorno per giorno in una miniserie: “Stiamo registrando audio della nostra esperienza giorno per giorno. Restate sintonizzati per la nostra prossima miniserie, 280 giorni con la quale vi porteremo in un viaggio intimo dal concepimento alla nascita”, ha annunciato via social attraverso il suo podcast Labyrinths: Getting Lost With Amanda.

Attraverso i social Amanda Knox ha annunciato entusiasta di aspettare il suo primo figlio. Lei e il giornalista Christopher Robinson sono convolati a nozze nel 2018, e nel 2020 avevano vissuto la difficile esperienza di un aborto.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/amamaknox/?hl=it

“È proprio vero, sono incinta. Quando vivi una perdita, è dura credere al segno di una notizia positiva, specialmente se sei stata immersa in tutte queste tragiche storie di lotta con l’infertilità”, ha dichiarato la Knox all’interno del suo podcast, dove insieme al marito ha registrato i momenti in cui si è sottoposta al test di gravidanza, risultato positivo.

La nuova vita a Seattle

Dopo 4 anni di detenzione in Italia per il caso di Meredith Kercher – da cui è stata pienamente assolta – Amanda Knox è tornata nella sua città natale, Seattle, dove lavora come giornalista e dove nel 2018 ha sposato Christopher Robinson. Nonostante abbia cercato di costruirsi una nuova vita dopo la difficile vicenda giudiziaria che l’ha vista protagonista, la Knox è più volte finita nell’occhio del ciclone per questioni relative al caso di Meredith Kercher. Solo alcune settimane fa la 34enne statunitense ha avuto un acceso botta e risposta con Gaia Zorzi proprio a causa di una battuta legata al caso di Perugia.

