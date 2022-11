Antonella Fiordelisi protagonista al GF Vip di uno scambio di battute curioso con suo padre. Ma dopo la puntata arriva lo “sfogo”…

Antonella Fiordelisi protagonista al GF Vip. La sportiva e modella, nel corso dell’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, è stata impegnata in un faccia a faccia con suo padre nel quale sono saltati fuori svariati argomenti. Dalla love story con Edoardo Donnamaria fino al presunto cambio fisico della ragazza che, a detta del papà, è un po’ ingrassata…

Antonella Fiordelisi ingrassata al GF Vip?

Antonella Fiordelisi

“Sei bellissima, Antonella. Ti guardo sempre con mamma, non perdiamo un secondo”, ha esordito Stefano parlando appunto della Fiordelisi. “Ormai siamo Donnalisi, perciò credi in questa storia”, ha aggiunto il padre della ragazza facendo riferimento al flirt della figlia con Edoardo Donnamaria.

Poi un curioso passaggio sulla forma fisica della donna: “Sei un po’ ingrassata, eh? Stai mangiando molto. Prendi meno caffè, stai mangiando qualche dolcino in più. Guarda Pamela, seguila. Vedi che è molto attiva sul tapis roulant. Cerca di essere meno pigra perché sei una sportiva, ti allenavi tutto il giorno”, ha insistito il signor Stefano.

Una frase che ha generato molta discussione tra i telespettatori che non si sono trovati concordi con lui e anche sui social si sono esposti “contro” tale pensiero.

Una riflessione, però, l’ha ottenuta anche dalla diretta interessata. Antonella, infatti, conclusa la puntata ha parlato proprio della frase del padre: “Prenderò alla lettera tutti i consigli di mio padre, ma non quello di non mangiare”, ha affermato sicura dopo la diretta televisiva.

Ad ogni modo, la modella e sportiva, che spesso gira per la casa con “pochi abiti” non sembra assolutamente aver preso alcun chilo in più. Anzi…

Di seguito, invece, la parte del confronto al quale ha partecipato anche Edoardo condivisa da un utente su Twitter con un post:

“ma questo è un ragazzo bellissimo antonè”



“secondo me è la persona adatta per te perché ti tranquillizza”



“tutto mi aspettavo tranne stefano donnaliso”



🫶🏻 #donnalisi pic.twitter.com/E03ZQZVO7R — lidia || 06.06.22 (@perfettacosi__) November 1, 2022

