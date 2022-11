Notte speciale per Elisabetta Gregoraci e tutta la famiglia. Con lei Nathan Falco Briatore e la primogenita dell’imprenditore, Leni Klum.

Ha festeggiato in grande sitile Elisabetta Gregoraci la notte di Halloween. La bella conduttrice si trovava a New York in compagnia del resto della famiglia o, per lo meno, di Nathan Falco Briatore, figlio avuto con l’imprenditore Flavio, e anche Leni Klum, primogenita dell’uomo avuta dalla prima compagna Heidi Klum, appunto. Sui social sono tante le foto, dai preparativi alla festa…

Elisabetta Gregoraci, Halloween in famiglia: le foto

Elisabetta Gregoraci

Come detto, Elisabetta Gregoraci, così come il resto della famiglia, ha voluto condividere con i tanti fan social alcuni momenti della loro notte di Halloween assolutamente unica.

Con la conduttrice erano presenti anche Nathan Falco e Leni Klum, fratellastri figli di Flavio Briatore. Nathan, figlio dell’imprenditore e della Gregoraci, mentre Leni, primogenita avuta dall’uomo con la nota modella Heidi Klum.

I due ragazzi hanno posato anche insieme per una foto ricordo che, siamo sicuri, è stata subito inoltrata al padre. Truccati alla perfezione i ragazzi, così come la madre, hanno partecipato ad una bellissima festa a tema.

Da sottolineare il look della bella Elisabetta che ha sfoggiato un body rosso e nero, piccole corna da diavoletta in testa e un make up impeccabile. Il tutto con un’aggiunta di sensualità e forme che non guasta mai.

Sui social le foto della famiglia hanno subito generato grande affetto e molti commenti. Non è dato sapere se anche papà Flavio fosse presente o meno anche se dal suo profilo si vede la stessa foto pubblicata dal figlio con tanto di didascalia: “About last night”, quindi molto probabile che ci fosse anche lui. Chissà, però, sotto quale travestimento…

Di seguito il post Instagram di Nathan Falco Briatore insieme alla madre e alla sorellastra:

