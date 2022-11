Tragedia per il noto attore Tim Roth: il figlio Cormac è morto a soli 25 anni. In queste ore il triste annuncio che ha commosso i suoi fan.

Il mondo dello spettacolo, cinema e musica su tutto, piange il terribile lutto che ha colpito il noto attore Tim Roth. Suo figlio 25enne, Cormac, è morto a seguito di una brutta malattia. Ad annunciarlo la sua famiglia con una nota condivisa dai principali organi di stampa.

Lutto per Tim Roth: morto il figlio

Lutto

Il mondo dello spettacolo perde un altro protagonista. Un lutto pesante per l’attore Tim Roth che, insieme alla famiglia, ha divulgato una nota: “Era un concentrato di energia selvaggia ed elettrica, il suo spirito era pieno di luce e grazia. Nonostante fosse selvaggio, era anche la personificazione della gentilezza. Un’anima gentile che ha portato felicità e speranza a tutti quelli che gli erano vicini. Il dolore arriva a ondate, come le lacrime e le risate, quando pensiamo al bellissimo ragazzo che abbiamo conosciuto per 25 anni e 10 mesi. Un bambino pieno di gioia. Solo recentemente diventato uomo. Lo amiamo. Lo porteremo con noi ovunque andremo”.

Proprio il giovane Cormac che a 21 anni aveva debuttato nel mondo della musica con l’album Python, aveva annunciato in prima persona di dover combattere contro questo terribile male: “Nel novembre del 2021 mi hanno diagnosticato un cancro delle cellule germinali al terzo stadio. Da allora lo combatto quotidianamente, con tutti i mezzi. Chemio, chemio ad alta intensità, medicamenti vari, trapianti, trasfusioni, operazioni chirurgiche etc. Si chiama Coriocarcinoma, è raro, ed è stato in grado di stare sempre diversi passi avanti a me nonostante quello che io gli contrappongo. Mi ha portato via metà dell’udito, 27 kg di peso, la fiducia in me stesso, e continuerà il suo percorso fino a che non troverò un modo per controllarlo e ucciderlo”.

In queste ore, però, la tremenda fine della dura battaglia…

Di seguito un post Twitter con una foto dell’attore e di suoi figlio:

TRISTES NOTICIAS 💔 Lamentablemente se ha confirmado el sensible fallecimiento de #CormanRoth, hijo del actor #TimRoth (#PulpFiction) a los 25 años de edad, víctima del cáncer que sufría. En paz descanse. pic.twitter.com/7ADwDroaeH — Gaby Meza – 🍿🌈 (@GabyMeza8) October 31, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG