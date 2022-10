La Regina Camilla ha vissuto alcuni attimi di grande paura nel volo di ritorno dall’India sul quale viaggiava. Ecco cosa è accaduto.

Sebbene i fatti siano accaduti diverse ore fa, solamente adesso stanno arrivando i dettagli dell’accaduto. La Regina consorte d’Inghilterra, Camilla, è stata vittima di una disavventura sicuramente provante. Infatti, la moglie di Re Carlo III stava tornando dall’India quando il velivolo sul quale viaggiava è stato colpito al muso da un grosso uccello…

Camilla, che paura: incidente in volo

Camilla Shand

Come detto, sebbene i fatti risalgano ormai a qualche tempo fa, le immagini – foto e filmati – si sono moltiplicati solo nelle ultime ore. La disavventura vissuta dalla Regina consorte Camilla è diventata virale solo adesso.

La donna si trovava a Bangalore, dove ha trascorso alcuni giorni all’insegna del relax ed il benessere in un noto centro olistico, lo Soukya. Al ritorno dall’India, però, ogni effetto benefico del suo viaggio, probabilmente, è andato a farsi benedire a causa del piccolo incidente avuto in aereo prima di tornare a casa. Infatti, l’aereo di linea su cui volava è stato coinvolto in un piccolo incidente che ha sicuramente allarmato la Reale. Il velivolo è stato colpito da un grande uccello e l’impatto ha provocato un danno evidente al muso del mezzo di trasporto.

Per fortuna, Camilla è riuscita ad atterrare e fare ritorno nel Regno Unito nonostante la problematica e la sua nota paura dei voli in aereo.

Di seguito un post Twitter dove è possibile vedere i danni provocati dall’impatto tra l’uccello e l’aereo:

British Airways Boeing 777-200ER aircraft (G-YMMJ) suffered a bird strike today while doing Flight BA118 from Bengaluru , India to London Heathrow Airport .



Picture : MZulqarnainBut pic.twitter.com/VcQeJO6cNH — FL360aero (@fl360aero) October 28, 2022

